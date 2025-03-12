輝達 GTC 題材熱 新盛力飆高成 BBU 族群吸金代表

輝達（NVIDIA）預計美西時間3月17日至21日於在加州聖荷西舉行年度GTC大會，預料執行長黃仁勳將親自發表新一代GB300 AI晶片，將是今年GTC的一大亮點，電池備援電力模組（BBU）可望成為GB300標配，題材推升下，新盛力（4931）股價頻頻創高，12日一度亮燈漲停，創下新高，盤中上漲逾6%。

輝達今年GTC大會主題為「AI的未來由此開啟」，預期將分享NVIDIA的加速運算平台如何推動人工智慧、數位孿生、雲端和永續運算的下一波浪潮，執行長黃仁勳將在台灣時間19日凌晨1時發表GTC主題演講，市場預料黃仁勳將親自發表新一代GB300 AI晶片，市場聚焦GB300、CPO交換器、Rubin NVL288等最新設計。

GB300要來了，除了水冷解熱方案扮演要角，相關個股將受惠外，為求供電穩定，電池備援電力模組（BBU）也可望成為GB300標配，將可挹注台廠相關族群的營運，法人看好包括AES-KY、新盛力、順達（3211）、台達電（2308）、光寶科（2301）等BBU相關台鏈跟著旺。

電池模組廠新盛力受惠於資料中心BBU業務增長，去年營收19.95億元，年增16.6%，歸屬於母公司業主淨利1.61億元，年增50.47%，每股純益（EPS）2.5元。新盛力董事會決議擬發放現金股利發放2元。

新盛力2月營收2.44億元，月增20.09%，年增96.16%，累計前二月營收4.48億元，年增21.08%；新盛力日前公告1月自結獲利，稅前淨利0.55億元，後純益0.44億元，每股盈餘0.67元；市場推估2月營收比1月更好，預期單月獲利也將更優。

GTC大會吸引市場關注，包括機器人、水冷供應鏈、電池備援電力模組（BBU）、矽光子族群等都有資金提早卡位的情況出現，推升相關族群的股價表現，BBU連日來成為盤面上的焦點，12日由新盛力領軍，早盤以86.9元開高， 雖一度小翻黑至85.5元，但之後攻勢再起，股價翻紅，一度衝達漲停94.6元，創下歷史新高價，盤中漲幅逾6%。

另外，順達開高後一度衝達209.5元，重返200元之上，盤中漲幅逾7%；台達電盤中上漲逾4%；光寶科、加百裕、西勝、泰碩等也是上漲表現；AES-KY早盤以1,000元開出，一度拉升至1,035元，台股再現18千金，不過盤中漲幅收斂，股價失守千元，且一度翻黑下滑至978元。