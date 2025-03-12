新漢參展輝達GTC大會 將發表AI機器人控制器
輝達（NVIDIA）GTC技術大會將於下週登場，參展廠商新漢今天宣布，將在GTC發表全球首款搭載NVIDIA Jetson AGXOrin模組的Dual EtherCAT AI機器人控制器，內建新漢自研即時作業系統，支援雙重EtherCAT Master架構，可提升機器人應用效能。
新漢也將展示用於行動邊緣人工智慧（AI）運算的智慧車載電腦ATC（Advanced Telematics Computer），以及應用於交通運輸系統的備援電池模組BBU（Backup Battery Unit）。
輝達GTC大會將於3月17日至21日在美國加州聖荷西會議中心舉行，是全球AI開發者盛會，今年活動包括輝達執行長黃仁勳的主題演講、技術研討會和工作坊，展示輝達及合作廠商在AI技術方面的最新進展。
新漢智慧車載事業部協理張峰榮今天透過新聞稿表示，藉由NVIDIA Jetson運算平台，新漢整合AI運算、精密運動控制技術、自動化技術，以及新漢自研的軟體系統，將應用帶進製造業、工廠自動化、交通運輸與新世代機器人場域，打造更高效且安全的作業環境。
新漢指出，市面上人形機器人以私有控制架構為大宗，基於封閉的通訊協議，通常以單一控制架構為主，當系統當機或故障時，將造成整機停止運作。
新漢下週將在GTC大會上推出全球首款基於NVIDIAJetson AGX Orin平台開發的雙重EtherCAT控制架構AI機器人控制器，可解決單一EtherCAT控制架構遭遇的難題，像是機器人驅動效能不佳、運作延遲等，將提升各類型機器人尤其是人形機器人的運作效能。
此外，新漢智慧車載電腦ATC搭載NVIDIA Jetson平台，提供即時AI推論能力，適用於大眾運輸、客用車載系統與軌道應用。新漢的智慧車載電腦搭配備援電池模組，可確保電腦運作不中斷，當主電源故障時，將自動切換至備用電池。
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