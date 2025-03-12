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新漢 GTC 展示全球首款 Dual EtherCAT AI 機器人控制器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球邊緣AI運算與智慧自動化解決方案領導廠商NEXCOM新漢（8234）下周參展NVIDIA 2025 GTC大會。此次展會，NEXCOM新漢將展示創新的AI技術，發表全球首款之一搭載NVIDIA Jetson AGX Orin模組的Dual EtherCAT AI機器人控制器，內建NEXCOM新漢自主開發的即時作業系統，支援雙重EtherCAT Master架構，實現高精準度實時運動控制，提升機器人應用效能。此外，新漢也將展示用於行動邊緣AI運算的智慧車載電腦ATC（Advanced Telematics Computer）及應用於交通運輸系統的備援電池模組BBU（Backup Battery Unit）。

「透過NVIDIA Jetson，我們整合了AI運算、精密運動控制技術、自動化技術、以及新漢自研的軟體系統，將應用全面帶進製造業、工廠自動化、交通運輸、以及新世代機器人場域，為產業打造更高效且安全的作業環境」。NEXCOM 智慧車載事業部協理張峰榮表示。

市面上人型機器人以私有控制架構為大宗，這些架構基於封閉的通訊協議且通常以單一控制架構為主，這種設計當系統遇當機或故障時將造成整機停止運作。下周新漢在GTC大會上將推出全球首款基於NVIDIA Jetson AGX Orin平台所開發的雙重EtherCAT控制架構AI機器人控制器（Dual EtherCAT Master AI Robot Controller），這款雙EtherCAT的設計可解決單一EtherCAT控制架構所面對的難題，像是機器人驅動效能不佳以及運作延遲等缺點，將大幅度提升各類型機器人，尤其鎖定人型機器人的運作效能。

這款控制器專為高階自動化應用設計，具備超低延遲同步功能，雙EtherCAT Master架構可支援多個EtherCAT從站模組，實現多軸協同運動控制，適用於各種構型機器人，如人型機器人、四足機器人及機械手臂。搭載NVIDIA JetPack SDK的AI運算能力，提升機器人視覺辨識與動作效率，使機器人能因應環境狀態動態調整運作決策。

此解決方案應用於工業自動化、製造業與智慧物流，為智慧工廠、裝配線與機器人物料搬運等場域提供高精度、高可靠性且兼具安全性的自動化能力。此外，其模組化設計可應客戶需求彈性擴展功能，使機器人部署更靈活，滿足各類新世代機器人與工業應用需求。

新漢的智慧車載電腦ATC搭載於NVIDIA Jetson平台，提供即時AI推論能力，適用於大眾運輸、客用車載系統與軌道應用，產品具備強固耐用性，包括IP67等級高防護能力、以及寬溫適應性，產品能在攝氏-40°C至高溫70°C的嚴苛環境中長時間穩定運作。此外，新漢的智慧車載電腦搭配備援電池模組BBU保障電腦運行不中斷，當主電源故障時將自動切換至備用電池，以確保公眾運輸、公共安全與ADAS系統的持續運行。

在AI技術的推動下，終端市場的新應用不斷浮現，新漢將持續強化終端Edge AI軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing）解決方案在垂直領域的AI技術布局，並持續結合NVIDIA（輝達）的技術、拓展Edge AI運算平台產品項、提升AIoT解決方案的多元選擇性與效能，協助客戶快速打造高效的AI應用系統，順利推動數位轉型，為人類帶來更便利、更安全的智慧生活環境。

AI 新漢 機器人

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