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華碩：考量美國對陸關稅 部分生產將自大陸轉移

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
許先越去年在台北國際電腦展登台。路透
許先越去年在台北國際電腦展登台。路透

華碩（2357）共同執行長許先越接受彭博電視訪問時表示，基於美國關稅考量，華碩將把部分生產移出中國大陸。

許先越表示，華碩去年已應客戶要求在美國設立伺服器生產線。至於是否擴大美國製造，許先越表示，將取決於生產成本，美國本地生產成本仍高於其他地區。

華碩周三股價一度重挫逾9%，因昨天公布上季獲利不及預期，第1季業績展望也低於預期。摩根士丹利調降華碩目標價至705元。華碩接近中午跌8%，報610元。

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