快訊

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

大谷翔平下麵秀廚藝 突然放閃「平常都是太太煮」

宏碁「小金雞」建碁奪2025 ISE 最佳數位看板播放器殊榮

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
宏碁旗下建碁榮獲2025ISE最佳數位看板播放器殊榮。建碁／提供
宏碁旗下建碁榮獲2025ISE最佳數位看板播放器殊榮。建碁／提供

宏碁（2353）旗下子公司建碁（3046）12日宣布，團隊作為一家專業的IPC品牌，近日在歐洲整合系統展（2025 ISE）被美國知名專業數位影音與創新方案新聞媒體rAVe [PUBS] 評選為「2025 BEST of ISE Award」最佳數位看板播放器(Best Digital Signage Media Player)，從超過1600家的參展廠商中脫穎而出，展現建碁在全球工業應用的長期耕耘獲得卓越肯定。據悉，rAVe [PUBS]頒發此獎項，旨在表彰創新設計、技術突破與卓越性能方面表現出色的產品。

建碁為母集團宏碁在1996年成立的一間專注於全球工控及商用領域的國際公司，致力於提供AI驅動的邊緣運算解決方案，提供跨領域、完整的工業應用產品線，包括無風扇、寬溫、寬壓、高算力等各類型工業電腦（IPC）的控制主機，推動全球客戶導入邊緣運算的數位化應用。此外，建碁也在智慧交通領域累積豐富經驗，產品應用於全球多地大型機場、戶外公車站牌及軌道系統；在智慧零售領域持續深耕，應用場域包含大型量販商場及知名連鎖速食店等；並於健康及休閒娛樂事業、智慧自動化工廠等，提供多樣化應用解決方案。

對此，建碁也十分熟悉終端應用場域的痛點與需求，其中DEX5750-W的金屬機身搭配高效導熱效能的金屬散熱片及豐富的GPIO接口，適合在戶外且落塵重的嚴苛環境中運作，並可連接多項延伸設備，提供7天24小時長時間的系統穩定運作。目前DEX5750-W已在歐洲多國及中東國家導入多項實際應用案例，包括地鐵、公車站、機場及戶外停車場等應用。建碁未來仍將繼續以創新技術與高品質產品服務全球客戶，為用戶帶來嶄新的科技體驗。

事實上，建碁這次除在ISE展出全球領先上市ChromesOS平台的OPS電子看板播放器「AOPEN Chromebox OPS」，也展出全系列Chromebox Commercial與多款搭載最新NPU神經元處理器的AI IPC、Edge AI邊緣運算技術及多款智慧工控方案，而建碁歐洲總經理周宗本也表示，旗下產品已獲許多客戶的積極合作意願，我們相信全新裝置將為客戶構建一個更安全高效、智能的教育學習與商業生態系統。而建碁也將繼續積極的布局新世代的AI運算產業，從推理運算的小型IPC到AI高效能的Edge AI工作站，以推動數位AI產品與技術落地為首要目標，攜手產業夥伴提升用戶數位體驗。

AI 宏碁

延伸閱讀

宏碁資訊2024年 EPS 13元 連八年創高

華碩、宏碁2月績優 市況不看淡

宏碁施振榮4月將開課！找5大咖助解惑 首場緯穎董座助陣

宏碁深化 AIoT 布局！擬砸34.48億元 取得振華電全部特別股

相關新聞

路透：台積電邀輝達、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

路透引述4位知情人士說法報導，台積電已向美國晶片設計商輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議...

資安院長感嘆：台灣資安預算太少 少了快1個「0」

數發部資安院長林盈達今（12）日有感而發指出，資安院今年要推動八個項目，然而，今年預算被砍25%、約兩億元，他感觸很深，...

華碩：考量美國對陸關稅 部分生產將自大陸轉移

華碩（2357）共同執行長許先越接受彭博電視訪問時表示，基於美國關稅考量，華碩將把部分生產移出中國大陸。

台積傳邀NVIDIA、AMD、博通入夥投資英特爾製造事業

路透引述知情人士報導，台積電（2330）已向輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議，邀請他們...

Comtech攜手稜研科技 於美國衛星展提多軌道衛星通訊解決方案

衛星通訊產業隨著低軌 (LEO)、中軌 (MEO)、地球同步軌道 (GEO) 及高空平台 (HAPS) 多軌道衛星通訊加...

新漢參展輝達GTC大會 將發表AI機器人控制器

輝達（NVIDIA）GTC技術大會將於下週登場，參展廠商新漢今天宣布，將在GTC發表全球首款搭載NVIDIA Jetso...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。