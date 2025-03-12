宏碁「小金雞」建碁奪2025 ISE 最佳數位看板播放器殊榮

宏碁（2353）旗下子公司建碁（3046）12日宣布，團隊作為一家專業的IPC品牌，近日在歐洲整合系統展（2025 ISE）被美國知名專業數位影音與創新方案新聞媒體rAVe [PUBS] 評選為「2025 BEST of ISE Award」最佳數位看板播放器(Best Digital Signage Media Player)，從超過1600家的參展廠商中脫穎而出，展現建碁在全球工業應用的長期耕耘獲得卓越肯定。據悉，rAVe [PUBS]頒發此獎項，旨在表彰創新設計、技術突破與卓越性能方面表現出色的產品。

建碁為母集團宏碁在1996年成立的一間專注於全球工控及商用領域的國際公司，致力於提供AI驅動的邊緣運算解決方案，提供跨領域、完整的工業應用產品線，包括無風扇、寬溫、寬壓、高算力等各類型工業電腦（IPC）的控制主機，推動全球客戶導入邊緣運算的數位化應用。此外，建碁也在智慧交通領域累積豐富經驗，產品應用於全球多地大型機場、戶外公車站牌及軌道系統；在智慧零售領域持續深耕，應用場域包含大型量販商場及知名連鎖速食店等；並於健康及休閒娛樂事業、智慧自動化工廠等，提供多樣化應用解決方案。

對此，建碁也十分熟悉終端應用場域的痛點與需求，其中DEX5750-W的金屬機身搭配高效導熱效能的金屬散熱片及豐富的GPIO接口，適合在戶外且落塵重的嚴苛環境中運作，並可連接多項延伸設備，提供7天24小時長時間的系統穩定運作。目前DEX5750-W已在歐洲多國及中東國家導入多項實際應用案例，包括地鐵、公車站、機場及戶外停車場等應用。建碁未來仍將繼續以創新技術與高品質產品服務全球客戶，為用戶帶來嶄新的科技體驗。

事實上，建碁這次除在ISE展出全球領先上市ChromesOS平台的OPS電子看板播放器「AOPEN Chromebox OPS」，也展出全系列Chromebox Commercial與多款搭載最新NPU神經元處理器的AI IPC、Edge AI邊緣運算技術及多款智慧工控方案，而建碁歐洲總經理周宗本也表示，旗下產品已獲許多客戶的積極合作意願，我們相信全新裝置將為客戶構建一個更安全高效、智能的教育學習與商業生態系統。而建碁也將繼續積極的布局新世代的AI運算產業，從推理運算的小型IPC到AI高效能的Edge AI工作站，以推動數位AI產品與技術落地為首要目標，攜手產業夥伴提升用戶數位體驗。