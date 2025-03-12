Comtech 攜手稜研 在美國衛星展推多軌道衛星解決方案

毫米波跨界創新解決方案提供者稜研科技（7812）前進華盛頓的衛星展Satellite 2025。加拿大衛星數據機領導企業Comtech攜手電子掃描天線（ESA）方案的稜研科技，發表「多軌道衛星韌性網路解決方案」，為全球電信商 （MNO）、企業、政府與特殊應用提供更高效的連網解決方案。

稜研觀察，衛星通訊產業隨著低軌（LEO）、中軌（MEO）、地球同步軌道（GEO）及高空平台（HAPS）多軌道衛星通訊加速發展，全球市場對靈活、可靠、低成本的通訊解決方案需求激增。

其中，網路韌性（Resilient Network）也為近期成為關鍵詞，意思為在極端情況下，網路仍能持續運作或迅速恢復的能力，當地面網路基礎設施因天災、網路攻擊或地緣政治風險而中斷時，如何確保關鍵連結不中斷，也已成為產業發展甚至是國家通訊發展的核心考量。

今年於華盛頓的衛星展Satellite 2025首場演講邀集Intelsat、Eutelsat、Viasat和Paradigm等以「多軌道衛星網路」拉開序幕，其中提到多軌道衛星市場正處於關鍵成長階段，多軌道服務的未來應用將進一步延伸，從航空、政府專網、企業專網到應急通訊領域，皆將成為市場增長的主要驅動力，業界正致力於提供更具適應性的解決方案，以滿足市場需求。

高盛近期衛星報告的報導中，接下來的五年內，將有7萬顆新衛星會發射，這數量為目前的10倍，LEO衛星的市場總規模預計將在2024年至2035年間從150億美元增長至1,080億美元。

現在全球進行衛星通訊競技中，Comtech攜手稜研科技在Satellite 2025發表「多軌道衛星韌性網路解決方案」，為全球電信商（MNO）、企業、政府與特殊應用提供更高效的連網解決方案。

稜研表示，專注於毫米波領域，致力於開發高效能ESA技術，本次合作將其多軌道ESA與Comtech的衛星數據機深度整合，實現無縫銜接、即時切換與智能連接，使衛星通訊更加靈活，並大幅提升市場競爭力。

稜研科技共同創辦人暨副總經理林決仁指出，「Comtech 與稜研科技的合作，代表稜研已經具備系統整合的能力，並實際與後段對接測試實現多軌道連結，讓我們能夠提供衛星通訊市場更靈活、更具成本效益的解決方案，進一步推動全球連網技術的升級。

除了展示最新技術外，稜研科技更與來自歐洲、北美與亞洲的國際衛星領先企業洽談未來的技術合作與市場開發計畫，以加速全球業務拓展。

在供應鏈布局方面，稜研科技獲得來自英業達、廣運集團以及光紅建聖的強力製造支援，確保在全球衛星市場需求攀升的趨勢下，能夠穩定量產並滿足客戶的交付需求。

多年來稜研科技在毫米波技術開發與深耕，今年前月營收較去年同期達88%以上成長，在衛星市場中，稜研科技將持續深化與國際衛星巨頭的合作，強化供應鏈布局，並積極拓展衛星通訊基礎設施市場的長期競爭優勢。