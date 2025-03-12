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洋基工程估今年營收挑戰200億元新高 年增逾3成

中央社／ 新竹12日電

洋基工程統計，2月底在手訂單金額超過新台幣410億元，預期2025年總營收可望突破200億元關卡，將成長逾31%，有機會創下歷史新高。

洋基工程指出，目前在建案有富邦金控高雄凹子底機電工程、艾司摩爾（ASML）林口專案、台積電先進封裝廠無塵室工程，以及A-Top新嶺雲端數據園區中的一座資料中心新建工程。

隨著進行的專案增加，洋基工程累計前2月營收攀升至26.26億元，年增45.63%，逼近2024年第1季營收27.54億元水準。

洋基工程表示，至2月底在手訂單金額超過410億元，將挹注今年及明年業績，預期2025年總營收可望突破200億元關卡，有機會創下歷史新高，年增逾31%。

洋基 營收

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