緯創挺人才！攜手竹縣打造「青年實習平台」培育2能力

代工大廠緯創（3231）攜手新竹縣政府打造「青年實習平台」，集團人力資源暨行政處資深處長劉瑞霞指出，今年旗下「竹北AI智慧園區暨全球營運總部」即將啟用，團隊也將持續培育數位人才，並為新竹地區創造更多就業機會，而「人才是科技產業最關鍵的動力」，緯創透過提供多種不同實習職缺，與北台灣超過14間大專院校啟動實習合作，藉此助青年人才孵育出「數位」與「跨域」2項職場超能力，讓學生畢業即就業。

新竹縣政府11日在縣長楊文科的帶領下，在縣府內舉辦「第三屆數位創新青年培育就業計畫」的啟動記者會，並邀請包括代工廠緯創在內，一共18家不同領域的企業代表共襄盛舉，而緯創作為新竹縣重要政策五支箭之一「AI智慧園區」的主力合作夥伴，也受邀出席。楊文科表示，新竹縣AI智慧園區已陸續進駐開工，需要更多數位創新的多元跨域創新人才，因此縣府鼓勵並推動企業打造專題式實習機會，希望運用青年的活力與創意，為企業帶來數位轉型的契機，提升職場的數位創新動能，也能減少學用落差，創造畢業即就業的機會。

新竹縣政府教育局指出，縣府自112年集產官學三方之力共同打造青年實習平台，前兩屆的實習學生來自全台各地大專院校，透過培育加值自身的創新能量，於企業中實戰學習，創意與數位能力獲得肯定與好評。今年第三屆數位創新青年培育就業計畫再與18家不同領域之企業合作，透過產官學協力，以關懷輔導制度協助學生，在職場實習之中儲備數位創新即戰力。

今年提供實習機會的企業有緯創資通、智邦科技（2345）、義隆電子（2458）、邁特電子、普生公司（4117）、中強光電（5371）、欣銓科技（3264）、明基材料（8215）、宜特科技（3289）、倍利科技（7822）、倍智醫電、聚賢研發（7631）、台灣矽科宏晟、五崧捷運、大潤發、六福村、聯新國際、永悅健康等，其中，緯創作為全球最大的伺服器代工廠，也位列合作名單之首，也證明了「AI技術人才」在當今社會中的重要地位，而楊文科也期盼透過與產業界的合作，攜手建立良好的職場實習環境與全新的職場共創型態。

教育局長楊郡慈表示，本計畫透過跨領域設計思考及數位趨勢創新課程雙管齊下，帶領學子參觀創新企業場域，也連結北台灣大專院校，包含臺灣大學、清華大學、陽明交通大學、中央大學、明新科技大學、敏實科技大學、元培醫事科技大學、中華大學、長庚大學、銘傳大學、元智大學、龍華科技大學、中國科大、聯合大學、臺北科技大學、玄奘大學、中原大學、臺灣科技大學等18校，協助推薦優秀人才，並鼓勵同學爭取實習機會。