快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

肩負國家資安政策推動 資安院啟動2.0八大重點業務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國家資安研究院12日啟動「資安院2.0計畫」，以三大願景及八大業務為基礎，透過技術支持資安署各項工作。資安署肩負國家資安政策的推動與落實，資安院則專注於技術支持及研發創新，雙方將協同合作推動資安署未來四大重點工作：「建構全社會資安防禦韌性」、「提升關鍵基礎設施資安防護及韌性」、「壯大我國資安產業」及「推動新興資安科技應用及合作」，共同打造堅實的國家資安防線，確保民眾能安心使用數位服務。

資安院長林盈達表示，在接任院長後即擬訂資安院2.0計畫，推出八大重點業務發展方向，主要聚焦於「升級既有業務」與「擴展服務規模」兩大面向。在既有業務升級方面，戰情牆系統將從管理層次提升至治理層次，整合各項資安治理指標。威脅情資蒐集方面，目擊情資AI關聯將從人工作業升級為自動化。對機關服務方面則導入外網暗網曝險分析等自動化評鑑，並開發資安報表生成工具，提升資安管理處理效率，加速威脅偵測與應變時效，同時降低機關資安管理負擔。

林盈達進一步說明，在業務擴展方面，數位訊息分析技術研發業務將強化數位訊息研究，從純網路領域拓展至訊息生態系。在Team Taiwan合作中，資安院將扮演第三方角色，蒐集甲方在乙方資安防護下的曝險情資並產出報告，協助甲方評估乙方提供的服務水準。同時，為提升台灣產品資安競爭力，強化產業安全韌性，將推動國家級漏洞獵捕計畫，並接軌國際標準推動MIT資安標章。針對關鍵基礎設施防護，資安院將提供評估、威脅狩獵及事件處理服務，協助機關辨識潛在風險與攻擊行為。

林盈達強調，面對地緣政治與國際秩序急遽變化挑戰，資安院將「構建國家數位安全堅實防禦基礎」、「打造Team Taiwan資安生態系」及「成為國家資安政策智庫」三大願景為基礎，建構資安即國安戰略2025的基本藍圖。

情資 資安 願景

延伸閱讀

憂中共犯台癱瘓美國電網 美專家籲進行「紅隊演練」

趨勢觀察／中小企要掌握五大趨勢

宏碁資訊2024年 EPS 13元 連八年創高

中保科2024年 EPS 6.42元 配5.2元

相關新聞

緯創挺人才！攜手竹縣打造「青年實習平台」培育2能力

代工大廠緯創（3231）攜手新竹縣政府打造「青年實習平台」，集團人力資源暨行政處資深處長劉瑞霞指出，今年旗下「竹北AI智...

肩負國家資安政策推動 資安院啟動2.0八大重點業務

國家資安研究院12日啟動「資安院2.0計畫」，以三大願景及八大業務為基礎，透過技術支持資安署各項工作。資安署肩負國家資安...

拖累華碩第4季財報印度客戶曝光！Yotta 衝主權 AI 尋2路籌資

華碩（2357）去年第4季財報意外爆出伺服器業務遭一家印度客戶付款延遲拖累，基於會計穩健保守原則，認53.51億元呆帳提...

黃仁勳 5月19日台北電腦展演講

台北國際電腦展（COMPUTEX）主辦單位外貿協會昨天宣布，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首...

攜手台積 Meta傳自製AI晶片

臉書母公司Meta傳出與台積電合作生產自家首款用於訓練人工智慧（ＡＩ）的晶片，並已展開測試，盼透過設計更多自家的客製化晶...

中華電創新 驅動智慧城市

中華電信積極推動智慧城市發展，透過創新技術應用於城市治理，「行動信令」與「AI影像分析」技術已實證可做為改善交通碳排放的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。