貿聯公布財報 法人估今年 EPS 35.8元
貿聯-KY（3665）公布去年第4季毛利率降至28.8%，法人機構表示，主要因年底季節性因素，但產品組合持續往好的方向發展下，預估今年每股獲利（EPS）將進一步成長為35.8元。
分析師表示，貿聯-KY去年第4季營收比重分別為工業用41%、電器用16%、車用14%、資訊科技28%，全季營收144.1億元、季增1.1%，毛利率降至28.8%，並因費用控制得宜，營業利益率為13.8%，稅後淨利15.5億元、季增23.3%，EPS為8.18元，符合預期。
去年IT資通訊領域年成長24%，其中，HPC營收年成長48%，週邊設備則持續下滑，年減18%；受惠於現有客戶和新客戶對高功率和高速資料傳輸方案的需求成長，HPC將持續成為成長最快的產品類別。
HPC領域主要成長動能之一為AEC，主要用於某美系CSP廠商ASIC AI加速器，2024年新增另一家CSP廠商。近期AEC因對CSP廠商出貨增加，帶動營收成長。
工業用領域去年營收年增4%，其中，資本設備業務成長44%、工廠自動化業務年減21%、能源業務年增63%。工廠自動化出現觸底跡象，2025年以來訂單量已趨於穩定。
電器產品領域今年營收年增18%，主要受惠於新產品上市，部分產品將持續於今年推出，並繼續驅動成長動能。
另外，以2,430萬瑞士郎收購Alpha Elektrotechnik AG的100%股權，預計今年第2季完成交易。Alpha為高速列車及各式軌道交通工具提供高壓電纜解決方案，預期後續對業績也將帶來挹注下，預估今年EPS將成長至35.8元。
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