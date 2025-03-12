創控科技去年 EPS 1.55元 擬配發現金股利1.1元
創控科技（6909）公告2024年全年營運成果、董事會重大決議暨2025年2月營收。2024年營收4.96億元、營業利益7,874萬元，分別成長21.99％與38.22％，營收與本業獲利表現雙雙創下歷年新高。因2023年有所得稅利益墊高基期，2024年稅後淨利9,332萬元，微增0.21％；每股稅後純益（EPS）1.55元。董事會通過113年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.1元，配發率79.98％。
創控說明，在客戶密集驗收的貢獻下，去年第4季營收1.88億元，年增36.88％；營業利益5,284萬元，年增39.28％，營收與營業利益均繼第3季創單季新高之後，再度刷新紀錄，其中第四季營益率28.13％亦是單季新高。
創控說明，2月客戶完成機台驗收貢獻，2月營收達3,191萬元，較去年同期大幅成長115.19％，亦是連續第三個月營收創歷年同期新高；累計1-2月營收7,568萬元，成長158.06％。
創控表示，半導體廠務端的AMC監控解決方案仍然持續成長之外，公司更持續增加在半導體製程的應用，協助客戶解決更多痛點，去年下半年推出重量級新產品FMS 2000、MiTAP M3分析儀，其中FMS 2000是針對FOUP內微環境AMC監控解決方案的第一個產品，未來創控將持續開發AMC監控解決方案應用在半導體製程微環境、設備等各個製程，創造AMC監控應用商機。
半導體廠務端產品增加新客戶，以及FMS 2000、MiTAP M3分析儀等新產品開始出貨，創控保持強勁的營運成長力道，2月客戶完成機台驗收貢獻，2月營收達3,191萬元，較去年同期大幅成長115.19％，亦是連續第三個月營收創歷年同期新高；累計1-2月營收7,568萬元，成長158.06％。半導體廠務端需求成長、AMC監控應用擴大，創控在淡季之中營收即有大幅成長表現，全年營運成長動能可期。
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