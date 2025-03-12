快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

創控科技去年 EPS 1.55元 擬配發現金股利1.1元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

創控科技（6909）公告2024年全年營運成果、董事會重大決議暨2025年2月營收。2024年營收4.96億元、營業利益7,874萬元，分別成長21.99％與38.22％，營收與本業獲利表現雙雙創下歷年新高。因2023年有所得稅利益墊高基期，2024年稅後淨利9,332萬元，微增0.21％；每股稅後純益（EPS）1.55元。董事會通過113年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股1.1元，配發率79.98％。

創控說明，在客戶密集驗收的貢獻下，去年第4季營收1.88億元，年增36.88％；營業利益5,284萬元，年增39.28％，營收與營業利益均繼第3季創單季新高之後，再度刷新紀錄，其中第四季營益率28.13％亦是單季新高。

創控說明，2月客戶完成機台驗收貢獻，2月營收達3,191萬元，較去年同期大幅成長115.19％，亦是連續第三個月營收創歷年同期新高；累計1-2月營收7,568萬元，成長158.06％。

創控表示，半導體廠務端的AMC監控解決方案仍然持續成長之外，公司更持續增加在半導體製程的應用，協助客戶解決更多痛點，去年下半年推出重量級新產品FMS 2000、MiTAP M3分析儀，其中FMS 2000是針對FOUP內微環境AMC監控解決方案的第一個產品，未來創控將持續開發AMC監控解決方案應用在半導體製程微環境、設備等各個製程，創造AMC監控應用商機。

半導體廠務端產品增加新客戶，以及FMS 2000、MiTAP M3分析儀等新產品開始出貨，創控保持強勁的營運成長力道，2月客戶完成機台驗收貢獻，2月營收達3,191萬元，較去年同期大幅成長115.19％，亦是連續第三個月營收創歷年同期新高；累計1-2月營收7,568萬元，成長158.06％。半導體廠務端需求成長、AMC監控應用擴大，創控在淡季之中營收即有大幅成長表現，全年營運成長動能可期。

半導體 營收

延伸閱讀

南亞2024年 EPS 0.42元 現金股利0.7元

數字2024年 EPS 12.67元 發10.46元

亨泰光2024年 EPS 5.51元 派9.19元

亞泥2024年 EPS 3.86元 配息2.2元

相關新聞

緯創挺人才！攜手竹縣打造「青年實習平台」培育2能力

代工大廠緯創（3231）攜手新竹縣政府打造「青年實習平台」，集團人力資源暨行政處資深處長劉瑞霞指出，今年旗下「竹北AI智...

肩負國家資安政策推動 資安院啟動2.0八大重點業務

國家資安研究院12日啟動「資安院2.0計畫」，以三大願景及八大業務為基礎，透過技術支持資安署各項工作。資安署肩負國家資安...

拖累華碩第4季財報印度客戶曝光！Yotta 衝主權 AI 尋2路籌資

華碩（2357）去年第4季財報意外爆出伺服器業務遭一家印度客戶付款延遲拖累，基於會計穩健保守原則，認53.51億元呆帳提...

黃仁勳 5月19日台北電腦展演講

台北國際電腦展（COMPUTEX）主辦單位外貿協會昨天宣布，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首...

攜手台積 Meta傳自製AI晶片

臉書母公司Meta傳出與台積電合作生產自家首款用於訓練人工智慧（ＡＩ）的晶片，並已展開測試，盼透過設計更多自家的客製化晶...

中華電創新 驅動智慧城市

中華電信積極推動智慧城市發展，透過創新技術應用於城市治理，「行動信令」與「AI影像分析」技術已實證可做為改善交通碳排放的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。