日月光46座無人工廠布建Ainos氣體偵測AI技術

封測廠日月光投控旗下日月光半導體今天宣布，與氣味數位化解決方案供應商Ainos策略合作，運用Ainos專利的AI Nose技術，分析空氣中的化學成分，提升半導體製造智慧工廠效率。

日月光半導體表示，目前已有46座全自動「無人工廠」，根據雙方簽署合作備忘錄（MOU），日月光與Ainos合作針對半導體封裝與測試環境，強化AI Nose的VOC檢測技術，計劃在日月光營運場域大規模布建AI Nose技術，開發AI Nose技術更廣泛的工業應用機會，未來規劃將空氣化學數據打造為全新的製造數據項目。

日月光半導體上午透過新聞稿指出，AI Nose技術最初因應醫學診斷中的揮發性有機化合物（VOC）偵測，目前已擴展至智慧工廠領域。

日月光說明，相關技術可檢測半導體生產過程中的氣體微變化，識別材料磨損、氧化與污染的早期跡象，即時監測空氣成分，偵測化學氣體洩漏、氧化反應及污染，防止危害演變為嚴重風險，提升環境監測，確保符合嚴格的企業社會責任（ESG）規範。