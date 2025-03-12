拖累華碩第4季財報印度客戶曝光！Yotta 衝主權 AI 尋2路籌資

華碩（2357）去年第4季財報意外爆出伺服器業務遭一家印度客戶付款延遲拖累，基於會計穩健保守原則，認53.51億元呆帳提列準備，影響EPS達7.2元，該客戶身分據調查指為印度最大AI算力新創Yotta Data Services，該新創正在跟私募基金洽談籌資5億美元，並向納斯達克證券交易所提出上市申請加速籌資。

據《經濟日報》調查，該客戶是印度大型地產開發商Niranjan Hiranandan所投資的Yotta Data Services及子公司NMDC Data Centre，印度AI資料中心建置熱度高，競爭逐漸加劇，Yotta的延遲還款已凸顯全球瘋主權AI建置的副作用。

根據外電報導，該新創成立6年，創辦人Sunil Gupta有強大企圖心，從網路建置維運服務起家，2023年起響應印度主權AI建置浪潮，投資AI中心，宣示要提供印度本土最便宜的AI算力，在獲得NVIDIA創辦人黃仁勳力挺下，去年底，該客戶宣布擬分批投資10億美元採購NVIDIA晶片要提供印度50%的AI算力。

華碩11日指出，2024年4~6月提供一家印度客戶AI伺服器產品，該客戶尚未完全支付華碩的貨款，因此按照內部控管政策與會計準則提列了壞帳準備，總金額高達53.51億元。該金額侵蝕了原本亮眼的第4季財報獲利，影響EPS高達7.2元。華碩表示，會與該客戶保持密切聯繫，並持續關注其財務狀況。

而華碩也轉述Yotta Data Services提供的資訊：該公司目前有多項融資計畫正在進行，預期短期內可獲得資金以支付應收帳款。

據調查，一次交易吞掉華碩單季53.51億元獲利的，是印度一家成立6年的算力服務公司Yotta Data Services及其子公司NMDC Data Centre。

Yotta Data Services據報導正在跟多家私募基金洽談5億美元籌資計畫，以利完成資料中心建置，同時也向美國納斯達克提交上市申請，外電指出，公司申請書中載明透過IPO能籌資4.63億美元。若該公司順利完成籌資還款，華碩就能回沖認列利益。

Yotta受矚目之處在於，這是獲得印度房地產大亨Niranjan Hiranandan支持成立，也是印度規模最大的雲端AI算力服務業者，在NVIDIA支持下，2024年該集團向NVIDIA採購大量H100晶片及GB200，意在建立印度本土算力服務提供給企業、新創或國營機構使用，加速印度AI發展。

外電指稱，Yotta Data Services計畫向NVIDIA採購高達8,192個 NVIDIA H100 GPU 和 1,024 個 L40S GPU。

印度《金融時報》報導，Yotta Data Services及其子公司NMDC Data Centre擅長財務操作，蓋新資料中心資金是透過向印度國家銀行抵押方式籌資135.7億盧比，2024年Yotta把兩座新孟買資料中心當成抵押資產，連帶抵押孟買一座算力中心應收款。

Hiranandani集團是印度大型房地產集團，於2019年進軍資料中心業務，過去為NTT全球資料中心建置了四個資料中心，總容量為80MW，也自建算力中心，位於諾伊達資料中心園區規劃六座資料中心大樓，集團的財務操作以靈活性著稱，集團也宣告會持續新資料中心專案。

印度主權AI浪潮吸引許多企業投入AI資料中心建置，印度媒體報導，2025財年印度資料中心市場投資總額將達到上兆元盧比，因而也帶來激烈競爭，不少媒體分析，Yotta Data Services身為印度AI算力龍頭，也面臨不少新興算力公司以更便宜及短天期方案搶客。