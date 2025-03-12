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黃仁勳 5月19日台北電腦展演講

聯合報／ 記者鐘惠玲陳儷方蕭君暉／台北報導
輝達執行長黃仁勳將於台北國際電腦展發表主題演講。（路透）
輝達執行長黃仁勳將於台北國際電腦展發表主題演講。（路透）

台北國際電腦展（COMPUTEX）主辦單位外貿協會昨天宣布，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首場主題演講，分享ＡＩ與加速運算技術的最新進展與突破。此外，預期黃仁勳此行也將拜會廣達、鴻海、緯穎、技嘉、華碩、緯創與微星等組裝廠與顯示卡廠，可望敲定輝達新一代ＡＩ伺服器GB300訂單。

黃仁勳一月中才來台灣參加公司尾牙，並邀請卅六位供應鏈高層一起吃飯，並預告會參與今年台北國際電腦展。貿協指出，黃仁勳的主題演講將於五月十九日上午十一時在台北流行音樂中心舉行，並進行線上直播。輝達是ＡＩ領導者，持續在加速運算、實體ＡＩ、代理ＡＩ及科學發現等領域突破創新的極限，將過去的不可能變成今日的真實，與會者將有機會深入了解輝達如何以ＡＩ形塑未來。

儘管ＡＩ需求仍在，但產業出現各種不同應用與評論，對輝達高階晶片是否需求仍在是產業關注重點。輝達股價十日重挫，讓台股供應鏈股價格跟著大跌，輝達概念股處於修正狀態，黃仁勳來台讓產業期待正面訊息。

黃仁勳去年參加台北國際電腦展，第一站現身廣達旗下雲達，高呼廣達與雲達是輝達合作超過廿年的親密夥伴，未來將持續共創商機。黃仁勳隨後陸續前往緯穎、英業達等伺服器協力廠攤位，力挺首批GB200伺服器合作供應商。

市場預料，此次黃仁勳仍會比照去年「繞場」規格，到訪各家協力廠展位，除展現與台灣供應鏈緊密合作關係，也為雲達、緯穎及英業達等參展商助勢。

貿協表示，COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於五月廿日至廿三日於台北南港展覽館一、二館登場，邀集近一千四百家廠商、使用約四千八百個攤位，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。

輝達在COMPUTEX之前，將在三月十七日至廿一日舉行ＧＴＣ大會，預期將會有數千名開發人員與產業界人士與會。黃仁勳將於台灣時間十九日凌晨一時發表主題演講，預期會講述探索ＡＩ的未來，包括ＡＩ代理、機器人技術、加速運算的發展趨勢。

緯穎 輝達 黃仁勳

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