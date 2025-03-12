聽新聞
0:00 / 0:00
攜手台積 Meta傳自製AI晶片
臉書母公司Meta傳出與台積電合作生產自家首款用於訓練人工智慧（ＡＩ）的晶片，並已展開測試，盼透過設計更多自家的客製化晶片，降低對輝達等外部供應商的依賴。
路透報導，消息人士透露，Meta已開始對小規模部署這款晶片，並計畫在測試成功後擴大生產，以供大規模使用。
開發自家晶片是Meta長期計畫的一部分，目的是降低龐大的基礎設施開支。Meta對ＡＩ工具投入昂貴賭注，期望能以此推動成長。Meta預測今年總支出將達一一四○億至一一九○億美元，其中包含六五○億美元的資本支出，很大一部分的支出增長來自ＡＩ基礎設施。
一名知情人士說，Meta新推出的ＡＩ訓練晶片，是一款專用加速器，意即該晶片專門設計來處理ＡＩ相關任務，可較一般用於ＡＩ用途的圖形處理器（ＧＰＵ）更節能。
這名人士也說，Meta正與台積電合作生產這款晶片。但兩間公司均拒絕評論。這次展開測試發生在Meta完成首次的晶片設計定案（tape-out）之後。tape-out是晶片研發取得成功的重要標誌，典型的tape-out成本高達數千萬美元，約需三到六個月才能完成。
Meta高層曾表示，希望能在二○二六年前，開始運用自家晶片訓練ＡＩ模型，或用它來進行密集型運算，餵給ＡＩ大量的資料，以「教導」它如何執行。Meta高層說，與ＡＩ推理晶片類似，ＡＩ訓練晶片目標從推薦系統開始，並接著用於像Meta AI聊天機器人這樣的生成式ＡＩ產品。
先前Meta曾在小型測試失敗後，中止了一項生產自家推理晶片計畫，與這次正進行的晶片測試過程類似。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 LINE一人群組超多「收回訊息」！內行人1招秒清空 網：真的有人不知道
📢 LINE免費貼圖3款來了！超Q櫻桃小丸子 玩遊戲就能拿
📢 M3版iPad Air來了！19900元起加量不加價、還有新版巧控鍵盤 蘋果悄更新iPad 11
📢 Skype五月說掰掰！轉移Microsoft Teams教學 「上班專用」可聊天建社群
📢 iPhone 16e、16有差異嗎？差價8千該買哪一款？1表看價格、規格、功能比較
📢 等3年！Sony超夯藍牙耳機WH-1000XM6真的要來了 3色爭豔規格也升級
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言