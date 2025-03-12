攜手台積 Meta傳自製AI晶片

臉書母公司Meta傳出與台積電合作生產自家首款用於訓練人工智慧（ＡＩ）的晶片，並已展開測試，盼透過設計更多自家的客製化晶片，降低對輝達等外部供應商的依賴。

路透報導，消息人士透露，Meta已開始對小規模部署這款晶片，並計畫在測試成功後擴大生產，以供大規模使用。

開發自家晶片是Meta長期計畫的一部分，目的是降低龐大的基礎設施開支。Meta對ＡＩ工具投入昂貴賭注，期望能以此推動成長。Meta預測今年總支出將達一一四○億至一一九○億美元，其中包含六五○億美元的資本支出，很大一部分的支出增長來自ＡＩ基礎設施。

一名知情人士說，Meta新推出的ＡＩ訓練晶片，是一款專用加速器，意即該晶片專門設計來處理ＡＩ相關任務，可較一般用於ＡＩ用途的圖形處理器（ＧＰＵ）更節能。

這名人士也說，Meta正與台積電合作生產這款晶片。但兩間公司均拒絕評論。這次展開測試發生在Meta完成首次的晶片設計定案（tape-out）之後。tape-out是晶片研發取得成功的重要標誌，典型的tape-out成本高達數千萬美元，約需三到六個月才能完成。

Meta高層曾表示，希望能在二○二六年前，開始運用自家晶片訓練ＡＩ模型，或用它來進行密集型運算，餵給ＡＩ大量的資料，以「教導」它如何執行。Meta高層說，與ＡＩ推理晶片類似，ＡＩ訓練晶片目標從推薦系統開始，並接著用於像Meta AI聊天機器人這樣的生成式ＡＩ產品。

先前Meta曾在小型測試失敗後，中止了一項生產自家推理晶片計畫，與這次正進行的晶片測試過程類似。