中華電創新 驅動智慧城市

中華電信（2412）積極推動智慧城市發展，透過創新技術應用於城市治理，「行動信令」與「AI影像分析」技術已實證可做為改善交通碳排放的新工具。

中華電信指出，智慧城市交通碳排分析有三大議題。首先是傳統車流偵測技術的侷限性，若車流偵測設備建於路側，雖然可以提供路段車流量與旅行時間資訊，但無法進一步進行交通行為分析；其次是減碳政策成效難以量化，現行的交通與減碳政策多依賴傳統調查方式蒐集數據，效率不佳，且難有效掌握實際旅運行為變化數據；還有交通壅塞難以應對的問題，每當大型活動如演唱會、節慶活動或國際展覽舉辦時，城市交通壅塞情況顯著加劇。

中華電信以行動信令技術，建構更精準的交通預測及碳排計算模型。透過行動信令，可採用更貼近真實移動的旅次路徑做為活動數據，結合路側設備偵測資料、公共運輸電子票證數據與針對台灣交通評估之碳排係數，於演算過程進行校估，提升技術可靠性。中華電信運用AI深度學習技術，建構人潮與交通流暢性預測模型，預先掌握交通變化趨勢。

中華電信指出，透過AI影像辨識偵測設備，蒐集各方向車流量或速度等交通數據，以路段主要路徑旅行時間、停等次數或整體延滯最小化等為控制目標，即時運算分析各路口最佳化時制，動態調整各路口號誌，進行控制軟體邏輯設計，並將系統所演算之號誌時制計畫傳輸至號誌控制器。

應用方面，台北市以AI影像辨識號控縮短總旅行時間309萬車小時／年、節省油耗637萬公升／年、降低CO2排放1.5萬公噸／年及CO排放2,000公噸／年；桃園市自TPASS月票實施後，經行動信令技術分析，桃園捷運沿線約有6%旅次由私人運具轉至機場捷運，總碳排與人均碳排減少11%；台南市鹽水蜂炮及燈會期間，以行動信令技術輔助調控車流，提供即時人潮、旅行時間及未來半小時、一小時預測結果，支援指揮中心即時監測。