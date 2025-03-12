特斯拉銷售慘 衝擊台鏈…馬斯克坦言生意面臨很大困難

經濟日報／ 本報綜合報導
特斯拉近期股價狂跌，已較去年12月17日新天價暴跌五成，執行長馬斯克10日受訪時坦言：「特斯拉生意面臨很大困難」。 歐新社
特斯拉近期股價狂跌，已較去年12月17日新天價暴跌五成，執行長馬斯克10日受訪時坦言：「特斯拉生意面臨很大困難」。 歐新社

特斯拉近期股價狂跌，已較去年12月17日新天價暴跌五成，執行長馬斯克10日受訪時坦言：「特斯拉生意面臨很大困難」。在特斯拉歐洲市場銷量腰斬、大陸市場銷售也相當慘澹之際，馬斯克「生意面臨很大困難」之說，牽動貿聯-KY、和大等台灣協力廠後市，相關概念股警戒。

特斯拉股價10日狂瀉15.4%，創五年來最大跌幅，股價自去年12月17日創新高以來，累計已暴跌52%，市值蒸發逾8,000億美元。11日早盤在平盤間震盪。

馬斯克主導美國政府效率部（DOGE），削減聯邦政府支出和員工數量以來，特斯拉股價每周都在下跌，已連跌七周，反映市場日益擔憂馬斯克涉足政治，正重創特斯拉的品牌形象，導致需求持續低迷。

台廠概念股同遭波及，指標股貿聯昨（11）日罕見大跌逾7%，和大重挫4%，聯嘉、乙盛、廣達、華孚同步疲弱。

馬斯克談特斯拉生意遇挑戰
馬斯克談特斯拉生意遇挑戰

馬斯克10日接受福斯專訪，他預期將在川普政府再任職一年，被問到身兼DOGE負責人，現在經營其他事業的情況時，馬斯克則說，「有很大的困難」，接著嘆氣表示，「我是說真的」。

瑞銀分析師史帕克調降對特斯拉第1季和全年交車量預期。他預估，特斯拉本季將交車36.7萬輛，較先前預估減少16%，且預期特斯拉今年銷量將年減約5%。

法人認為，特斯拉銷量低迷之際，馬斯克又坦言生意面臨困難，特斯拉營運恐雪上加霜，包括貿聯、和大、乙盛等供應鏈，營運恐連帶遭波及。

貿聯是特斯拉電源管理線束主力供應商。貿聯2024年車用業務營收年減26%，其中電動車業務年減幅達28%，展望今年，貿聯也對電動車業務發展持審慎態度。和大為特斯拉減速齒輪箱主力供應商。和大預期，今年營運將與去年相當。

華孚主要供應特斯拉車用顯示器支架，儘管特斯拉近況不佳，華孚仍積極擴產，滿足其他客戶需求。

乙盛主要供應特斯拉電池機構件、電池支架組件、電池背蓋、後行李箱塑件、尾門內飾等機構件產品，目前正啟動墨西哥二廠二期工程規劃，期盼就近服務美系客戶。聯嘉為特斯拉車燈模組供應商。

和大 特斯拉 貿聯

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