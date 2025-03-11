百和財報／去年每股純益4.75元 擬配發3元現金股利

鞋材大廠台灣百和（9938）今（11）日公布去年合併財報，合併營收154.58億元，稅後淨利14.16億元、年增143.7%，每股稅後純益4.75元。董事會通過每股擬配發3元現金股利，配發率63.1%，以今天收盤價66.8元計算，現金殖利率4.49%。

Nike營運進入調整期，其他各大鞋廠伺機坐大，拉攏台灣供應鏈大搶全球市占。市調顯示，全球前五大鞋廠包括Nike、Adidas、On Running、HOKA、ASICS近期都積極向台廠下單，為持續升溫的市場需求做準備。

受此激勵，百和去年合併營收154.58億元、年增24.2%，為歷史第三高；今年前二月合併營收26.21億元、年增21.2%，創歷史同期新高。

因應產業景氣回升，百和也持續擴充產能，印尼廠去年已完成全部新產能的建置，未來隨著經濟規模的擴大，印尼廠獲利將跟著提升，預計新產能貢獻的最大時程將落在今年。

百和配合美系品牌客戶分散生產地區風險政策，規劃印度投資設廠，以優化東南亞生產基地區域佈局；另外，印尼新廠主要生產織帶、鞋帶、鬆緊帶及黏扣帶等，約可增加25%產能。

展望未來，百和在國際品牌客戶庫存調整結束，加上新品牌訂單挹注，新產能開出，以及子公司百和興業經編網布出貨持續成長帶動下，法人預期，百和今年營收將維持成長腳步，獲利則有機會創高。