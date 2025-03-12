曾落後輝達AI浪潮 仁寶今年迎頭趕上首度參加GTC

輝達（NVIDIA）GTC技術大會將於17日至21日在美國登場，「電子五哥」代工廠的廣達、緯創及英業達卡位已久，地位難以撼動，去年和碩首次參加GTC盛會，今年則由在AI伺服器後來居上的仁寶展開首秀。

輝達GTC大會往往展示最新繪圖處理器（GPU）技術、人工智慧（AI）伺服器及相關應用，如果要真正落實到產業，須仰賴台灣代工廠的設計與製造能力，把輝達的技術藍圖轉化為實體產品。

輝達執行長黃仁勳與廣達董事長林百里的好交情，可以追溯到20多年前。近來每次黃仁勳造訪台灣，幾乎都會找時間與林百里碰面，雙方多次同框吃飯，讓廣達過去3年業績一飛沖天、屢創新高，雲達曾多次成為GTC大會次高等級的「鑽石級」贊助商，今年也不例外。

緯創董事長林憲銘與黃仁勳也有私交，即使緯創通吃輝達、超微、英特爾等AI三巨頭的訂單，湖口廠產能仍滿到今年春節過年期間要特地為輝達加班趕工，為此黃仁勳今年1月替緯創尾牙站台時，高喊要加發紅包給緯創員工。

英業達AI伺服器業務主要為L6層級的主機板組裝，也具備機櫃組裝的能力，已被納入輝達下一代AI伺服器GB300的供應鏈。隨著GB200今年第1季開始放量出貨，供應商之一的英業達2月合併營收衝上新台幣516.71億元，年增逾40%，創歷年同期新高。

和碩今年將是連續第2年參加GTC大會，與英業達同樣列為「金級」贊助商。和碩組裝的首個輝達GB200伺服器機櫃今年1月正式交貨Lambda資料中心，象徵和碩AI伺服器業務取得重要進展。

仁寶過去常與廣達比拚筆電出貨量，在AI伺服器的起步卻明顯落後。去年5月底股東會後走馬上任的董事長陳瑞聰，宣示要在AI伺服器急起直追，一路走到今年踏進GTC殿堂擺攤、名列「銀級」贊助商，只花了短短10個月時間。

儘管仁寶與輝達的合作目前仍以Hopper晶片為主，尚未跨入更高層級的GB系列供應鏈，但仁寶積極結盟客戶與零組件供應商的策略已收到成效，未來深化與輝達的合作指日可待。

產業人士分析，以往仁寶把資源投注在個人電腦（PC）領域，對伺服器的著墨較少，合作的晶片廠以英特爾、超微為主。現在跨足AI伺服器，不只要跟輝達打好關係，還要面對競爭更激烈的對手，想做出成績的難度更高。

不過，輝達若想擴大自家產品生態圈的影響力，與供應鏈「廣結善緣」就成了必要手段之一。畢竟在雲端服務供應商（CSP）的軍備競賽下，AI需求正加速成長，一旦主要供應商吃不下暴增的訂單，外溢效應就可能讓仁寶等新進業者分到一杯羹。