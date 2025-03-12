快訊

陸配網路提武統…遭移民署約詢 居留許可將遭廢止

川普關稅一日間翻雲覆雨 美股道瓊再挫478點、史指跌近修正區間

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

聽新聞
0:00 / 0:00

高盛：車用晶片將成聯發科長期成長動能 喊目標價1,780元

經濟日報／ 記者張瀞文鐘惠玲／台北報導

高盛證券發布報告指出，車用晶片將成聯發科（2454）長期成長動能，到2027年對聯發科營收的貢獻將達6.8%，因此將聯發科目標價從1,700元調高4.7%到1,780元，維持「買進」評等。

高盛預期聯發科今年營收將成長14.9%，每股純益（EPS）成長9.5%成為73.28元，毛利率則為48.6%。高盛基於聯發科明年的預估EPS將達89.02元，給予20倍的本益比，據此調高目標價。聯發科2024~2027年的營收及獲利複合年成長率將分別為15.6%及17.2%。

展望車市，高盛目前預期，2025年及2026年全球汽車銷量將溫和上升。今年全球汽車銷量預計將年增1.8%，達9,000輛；2026年汽車銷售將年增2.1%，達9,200輛。經過兩年多的庫存調整之後，汽車銷量最終將在2026年恢復到疫情前水準。

高盛指出，聯發科技憑藉更佳的性價比、優異的研發支持和客戶服務，贏得中國大陸主要客戶的訂單，預估從 2026年起的相關營收將大幅增長。展望未來，聯發科在大陸汽車市場的成長將進一步擴展到非中國大陸OEM客戶，因2027年起對智慧座艙解決方案的需求將更強勁。

高盛預估，聯發科汽車業務占總營收的比重將從2025年的1.8%，提高到2026年的3.6%，再提高到2027年的6.8%，主要驅動力量有二。一是汽車座艙系統單晶片（SoC）解決方案的市占超過全球主要同業；二是產品區隔升級到中高階及高階，產生更高的平均售價。

高盛估計，到2027年，中國大陸對汽車的需求將達2,400萬輛，大陸之外的其他地方則是6,900萬輛；假定每輛車使用一顆汽車座艙系統單晶片（SoC）。

聯發科持續搶市，昨（11）日宣布，為生成式AI應用推出全新物聯網平台Genio 720與Genio 520，可提供物聯網裝置高速邊緣運算、低功耗與先進多媒體功能。

聯發科 高盛

延伸閱讀

避險基金上周五大舉拋售個股 高盛：規模堪比疫情之初

聯發科2月營收下滑9% 淡季有信心…本季財測可望達標

川普讓股市東升西落？高盛：關稅削弱美股魅力 陸股賣相佳

聯發科來電 兩檔火熱

相關新聞

特斯拉銷售慘 衝擊台鏈…馬斯克坦言生意面臨很大困難

特斯拉近期股價狂跌，已較去年12月17日新天價暴跌五成，執行長馬斯克10日受訪時坦言：「特斯拉生意面臨很大困難」。在特斯...

華碩印度踩雷 吞呆帳53億…上季獲利大減87%

華碩驚爆在印度市場踩雷，因當地伺服器客戶嚴重延遲支付應收帳款，華碩昨（11）日宣布於上季認列53.51億元呆帳，導致單季...

陸擴大手機補貼 帶旺聯發科…市占傲視群雄將成最大贏家

大陸官方先前祭出對售價人民幣6,000元（約新台幣2.7萬元）以下中低階智慧手機、平板等裝置購機補貼計畫後，再端出補貼新...

黃仁勳 5月19日台北電腦展演講

台北國際電腦展（COMPUTEX）主辦單位外貿協會昨天宣布，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首...

攜手台積 Meta傳自製AI晶片

臉書母公司Meta傳出與台積電合作生產自家首款用於訓練人工智慧（ＡＩ）的晶片，並已展開測試，盼透過設計更多自家的客製化晶...

中華電創新 驅動智慧城市

中華電信積極推動智慧城市發展，透過創新技術應用於城市治理，「行動信令」與「AI影像分析」技術已實證可做為改善交通碳排放的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。