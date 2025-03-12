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大陸官方加大智慧手機補貼力道 業界：天上掉下的禮物

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

大陸官方加大智慧手機補貼力道，將售價高於人民幣6,000元（約新台幣2.7萬元）以上高階機種納入補助範圍，業界驚呼是「天上掉下來的禮物」，不僅助益平均銷售單價（ASP）提高進而帶動相關業者收益，更有助加速大陸手機市場復甦，帶動智慧手機產業更活絡。

業界人士指出，之前大陸手機補貼政策僅限中低階機種，如今擴大到中高階機種，預料受惠範圍將相當大，對刺激手機銷量勢必有正面幫助，供應鏈跟著吃補。

據悉，聯發科（2454）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）、美律（2439）、晶技（3042）等台廠，均為智慧手機零組件供應鏈，隨著中國大陸加大補貼力道，激勵手機銷量提升，預料手機品牌廠對零組件的拉貨力道也將同步轉強。

新台幣 智慧手機

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