陸擴大手機補貼 帶旺聯發科…市占傲視群雄將成最大贏家

大陸官方先前祭出對售價人民幣6,000元（約新台幣2.7萬元）以下中低階智慧手機、平板等裝置購機補貼計畫後，再端出補貼新政，擴大至售價人民幣6,000元以上高階機種也適用，等於所有市售機種都可獲得補貼，大幅助益買氣、提升業者產品單價與利潤，聯發科（2454）成為最大贏家。

據悉，大陸官方今年預計釋出的總補貼金額達人民幣千億元（逾新台幣4,500億元），明、後年補貼政策還會延續並再編列預算。

台廠中，聯發科在大陸手機晶片市占分額傲視群雄，獲得小米、OPPO、vivo、榮耀等大陸一線非蘋品牌採用，成為大贏家，將跟著旺三年，而且這次擴大補貼並不在預期內，聯發科後市成長可望比預期更強。

大陸官方擴大購買手機等裝置補貼

聯發科是全球手機晶片出貨量龍頭，先前大陸祭出售價人民幣6,000元以下機種補貼時，聯發科執行長蔡力行即透露，已感受到相關補貼帶來正面效益，看好本季營運將淡季不淡，預期將有優於季節性的成長表現。

聯發科看好，2025年將會有更多採用天璣9400／9300系列晶片的手機。聯發科總經理陳冠州直言，今年將推出的新一代天璣9500晶片，目前在客戶端導入的情形比天璣9400還要好。此外，聯發科在大陸旗艦手機市場占有率持續提升，2023年約有三成多，去年已達四成左右，預估今年還會持續增加。

法人分析，聯發科持續在大陸旗艦手機晶片市場攻城掠地，除了既有市占率與平均銷售單價提升的助力之外，大陸官方這次擴大補貼範圍，有助聯發科表現比預期更強勁。

業界人士分析，大陸官方刺激內需再下猛藥，這次把高階手機、平板也納入補貼，有「為了拉抬市場，拚了」的味道。

大陸IT網站「中關村在線」指出，大陸補貼智慧手機等裝置政策擴大至人民幣6,000元以上高階機種。這一調整被視為刺激高端消費、加速技術迭代關鍵舉措。

中關村在線報導稱，據多方消息及電商平台動態，售價超過人民幣6,000元的手機，在京東搜「數碼省2000」將享受官方補貼，立刻便宜10%，最高可達人民幣1,000元，範圍涵蓋華為、蘋果、小米等主流品牌旗艦機型。

IT之家則提到，天貓發放3C數位消費補貼，人民幣6,000元以上價位手機首次納入，補貼10%後最高減人民幣1,000元。

據悉，天貓追加10%消費補貼後，蘋果iPhone 16 Pro、小米Mix Fold4、vivo X Fold3 Pro折疊式螢幕手機、OPPO Find X8 Pro等系列高階手機也可享有補助。