黃仁勳又要來了 訪供應鏈談新品訂單
輝達執行長黃仁勳預計台北國際電腦展（COMPUTEX）期間再度來台，預期將拜會鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、華碩（2357）、緯創（3231）與微星（2377）等夥伴。
業界看好，黃仁勳此行，可望敲定輝達新一代AI伺服器GB300訂單，為供應鏈增添下半年成長力道。
黃仁勳去年來台參加台北國際電腦展，即與多家重量級夥伴見面，當時他拜訪鴻海攤位，鴻海董事長劉揚偉與工業富聯（FII）董事長鄭弘孟親自接待；黃仁勳與劉揚偉也舉行閉門會議，預料今年雙方除了攤位的公開會面互動外，仍會繼續密商GB300最新進度。
此外，黃仁勳在去年台北國際電腦展第一站現身廣達旗下雲達，高呼廣達與雲達是輝達合作超過20年的親密夥伴，未來將持續共創商機。黃仁勳隨後陸續前往緯穎、英業達等伺服器協力廠攤位，力挺首批GB200伺服器合作供應商。
市場預料，此次黃仁勳仍會比照去年「繞場」規格，到訪各家協力廠展位，除了展現與台灣供應鏈緊密合作關係，也為雲達、緯穎及英業達等參展商助威站台。
黃仁勳去年在電腦展上專門拜訪華碩攤位，市場預料，華碩在顯卡領域長年與輝達有夥伴關係，華碩近年積極發展AI伺服器，黃仁勳今年來台，預料將與華碩董事長施崇棠等一眾華碩高層會面。
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