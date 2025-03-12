快訊

陸配網路提武統…遭移民署約詢 居留許可將遭廢止

川普關稅一日間翻雲覆雨 美股道瓊再挫478點、史指跌近修正區間

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

黃仁勳又要來了 訪供應鏈談新品訂單

經濟日報／ 記者林薏茹吳凱中蕭君暉／台北報導

輝達執行長黃仁勳預計台北國際電腦展（COMPUTEX）期間再度來台，預期將拜會鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、華碩（2357）、緯創（3231）與微星（2377）等夥伴。

業界看好，黃仁勳此行，可望敲定輝達新一代AI伺服器GB300訂單，為供應鏈增添下半年成長力道。

黃仁勳去年來台參加台北國際電腦展，即與多家重量級夥伴見面，當時他拜訪鴻海攤位，鴻海董事長劉揚偉與工業富聯（FII）董事長鄭弘孟親自接待；黃仁勳與劉揚偉也舉行閉門會議，預料今年雙方除了攤位的公開會面互動外，仍會繼續密商GB300最新進度。

此外，黃仁勳在去年台北國際電腦展第一站現身廣達旗下雲達，高呼廣達與雲達是輝達合作超過20年的親密夥伴，未來將持續共創商機。黃仁勳隨後陸續前往緯穎、英業達等伺服器協力廠攤位，力挺首批GB200伺服器合作供應商。

市場預料，此次黃仁勳仍會比照去年「繞場」規格，到訪各家協力廠展位，除了展現與台灣供應鏈緊密合作關係，也為雲達、緯穎及英業達等參展商助威站台。

黃仁勳去年在電腦展上專門拜訪華碩攤位，市場預料，華碩在顯卡領域長年與輝達有夥伴關係，華碩近年積極發展AI伺服器，黃仁勳今年來台，預料將與華碩董事長施崇棠等一眾華碩高層會面。

華碩 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳將於COMPUTEX發表主題演講 分享AI技術進展與突破

黃仁勳兆元宴愛牌首發年份酒 噶瑪蘭15年4桶陳釀登場

黃仁勳5月19日來台！貿協證實：將現身北流談AI 講題曝光

NVIDIA黃仁勳與逾20位專家 將在GTC 2025揭曉AI未來

相關新聞

特斯拉銷售慘 衝擊台鏈…馬斯克坦言生意面臨很大困難

特斯拉近期股價狂跌，已較去年12月17日新天價暴跌五成，執行長馬斯克10日受訪時坦言：「特斯拉生意面臨很大困難」。在特斯...

華碩印度踩雷 吞呆帳53億…上季獲利大減87%

華碩驚爆在印度市場踩雷，因當地伺服器客戶嚴重延遲支付應收帳款，華碩昨（11）日宣布於上季認列53.51億元呆帳，導致單季...

陸擴大手機補貼 帶旺聯發科…市占傲視群雄將成最大贏家

大陸官方先前祭出對售價人民幣6,000元（約新台幣2.7萬元）以下中低階智慧手機、平板等裝置購機補貼計畫後，再端出補貼新...

黃仁勳 5月19日台北電腦展演講

台北國際電腦展（COMPUTEX）主辦單位外貿協會昨天宣布，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首...

攜手台積 Meta傳自製AI晶片

臉書母公司Meta傳出與台積電合作生產自家首款用於訓練人工智慧（ＡＩ）的晶片，並已展開測試，盼透過設計更多自家的客製化晶...

中華電創新 驅動智慧城市

中華電信積極推動智慧城市發展，透過創新技術應用於城市治理，「行動信令」與「AI影像分析」技術已實證可做為改善交通碳排放的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。