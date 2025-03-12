華碩上半年營運先蹲後跳
華碩（2357）昨（11）日於法說會釋出展望，預期上半年PC及零組件與伺服器業務出貨將「先蹲後跳」；全年來看，在輝達推出最新RTX50系列顯卡及微軟將終止支援Windows 10作業系統帶來換機潮帶動下，PC業務成長幅度優於幽市場均值，且電競PC及AI PC市有目標提升至三成；伺服器業務也以持續增長為目標。
華碩指出，PC產業第1季進入傳統淡季，預估集團PC相關營收將季減20%，第2季將反彈，有望季增30%；零組件與伺服器業務營收第1季將季減10%，第2季有望季增10%。
華碩共同執行長許先越表示，從整體PC產業的角度來看，2025年全球PC出貨量增長率約為3%至5%，然而，華碩已設定高於市場標準的目標。在電競市場方面，華碩今年目標市占率衝上30%。
至於AI PC，2024年已取得超過25%的市占率。展望2025年，預期AI PC在整體PC市場中的滲透率將由個位數大幅提升至25%至30%，甚至更高，2026年有望攀升至接近60%。
伺服器業務方面，華碩共同執行長胡書賓認為，從AI模型的預訓練、後訓練到測試時訓練（test time training），相關算力需求還是非常龐大；華碩2024年伺服器事業占整體營收比重為低十位數百分比（約11%至13%），今年目標提升到中十位數百分比（約14%至16%）。
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