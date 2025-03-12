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黃仁勳又要來了 電腦展開講 有助提振市場信心

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達執行長黃仁勳將於5月19日現身台北，擔任本屆台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講主講人。（路透）
輝達執行長黃仁勳將於5月19日現身台北，擔任本屆台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講主講人。（路透）

輝達執行長黃仁勳又要來台灣了。台北國際電腦展（COMPUTEX）主辦單位外貿協會昨（11）日宣布，黃仁勳將於5月19日現身台北，擔任本屆電腦展首場主題演講主講人，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。

近期全球股市動盪，AI族群成為市場資金大砍標的，不僅輝達、美超微等國際大廠股價直直落，輝達最重要晶片代工夥伴台積電（2330）也失守千元大關。黃仁勳將於美西時間3月17日至21日親自主持輝達年度盛會「GTC大會」，預料將發表最新GB300等平台，並釋出更多AI新應用方向。

業界認為，黃仁勳下周先在GTC大會亮相，5月中下旬再來台灣參加台北國際電腦展，預料這次台灣行，應會延續GTC大會釋出的新產品與新應用熱度，串聯美、台重量級活動，提振市場對AI後市信心。

黃仁勳今年元月中旬就曾來台灣參加公司尾牙，當時邀請36位供應鏈高層一起吃飯，並預告會參與今年台北國際電腦展。

外貿協會指出，主題演講將於5月19日上午11點在台北流行音樂中心舉行，並同步進行線上直播。輝達身為AI領導者，持續在加速運算、實體AI、代理AI及科學發現等領域突破創新的極限，將過去的不可能變成今日的真實，與會者將有機會深入了解輝達如何以AI形塑未來。

今年台北國際電腦展以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，邀集近1,400家廠商、使用約4,800個攤位，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。過去兩年黃仁勳積極參加台北國際電腦展，引爆AI旋風。2023年他擔任開幕主題講者，發表AI與加速運算兩大主題的未來潛力，展示生成式AI的能力，以及自家AI超級電腦系統DGX GH200等，他自己更當超級業務員推銷自家產品，強調「買愈多、省愈多」。他身穿招牌皮衣，到哪裡都是焦點。


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