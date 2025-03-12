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華碩印度踩雷 吞呆帳53億…上季獲利大減87%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩。路透
華碩。路透

華碩（2357）驚爆在印度市場踩雷，因當地伺服器客戶嚴重延遲支付應收帳款，華碩昨（11）日宣布於上季認列53.51億元呆帳，導致單季獲利季減87%，每股純益降至2.2元。

即便上季獲利縮水，華碩2024年仍大賺313.94億元，較2023年幾近翻倍，每股純益42.3元，為近三年高點。

華碩並公告，董事會通過去年度盈餘每股配發34元現金股利，盈餘配發率80％，金額比前年的17元倍增，以昨日收盤價654元計算，殖利率約5.2%。

華碩昨天舉行法說會，公布去年財報與營運展望，並揭露認列印度客戶呆帳的消息。公司強調，積極與該客戶聯繫，有信心追回帳款。

華碩法說會重點
華碩法說會重點

華碩財務長吳長榮指出，這次出現呆帳客戶為印度Yotta集團旗下企業，該客戶已營運四、五年以上，華碩出貨時間為2024年4月至6月期間，但後來客戶出現應收帳款嚴重延遲支付情況，華碩基於嚴謹會計原則，於去年第4季將該筆帳款先提列為呆帳。

華碩強調，這次事件為特殊案例，占華碩2024年伺服器業務營收比重不超過10%。若排除該呆帳，華碩去年第4季營益率約4.5%，營業利益約64億元，符合公司預期。

吳長榮強調，華碩持續與該客戶密切聯繫，按照客戶提供的資訊，已經有好幾個融資項目進行中，樂觀預期會於短時間內取得資金支付華碩帳款。

業界人士指出，Yotta集團為印度本土雲端服務供應商（CSP），先前有外電報導，Yotta集團近年積極擴張市占率，去年傳出該集團向輝達（NVIDIA）大舉採購16,000顆AI晶片，總值高達5億美元，顯示其擴張決心，不料卻傳出拖欠帳款消息。

華碩昨日並公布去年第4季品牌財報，單季營收1,414.26億元，季減10%，年增26%；毛利率16%，季減1.1個百分點，年增0.6個百分點；營益率0.7%，季減6.4個百分點，年減1.4個百分點；稅後純益16.38億元，下探2023年首季來低點，季減87%，年減58%，每股純益2.2元。

華碩說明，上季獲利大減，除提列53.51億元呆帳之外，匯損6.58億元也有部份影響。

即便上季出現呆帳問題，但華碩2024年受惠PC出貨量重返成長，加上AI伺服器業務大舉擴張效益，全年品牌營收衝上5,485.34億元，年增22%；毛利率16.6%，年增3個百分點；營益率5%，年增3.1個百分點；稅後純益313.94億元、年增97%，每股純益42.3元，大賺逾四個股本。

印度 華碩

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