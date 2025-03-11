中科嚴正聲明：興農球證屬私權契約 請興農公司依法負責

針對中科取得興農球場用地，興農公司建議由政府賠償會員證價差，中科管理局今天發布嚴正聲明，強調「興農球證問題屬私權契約，請興農公司依法負責，切勿推卸責任」。

中科管理局指出，中科二期土地取得作業均依法查估並辦理協議價購作業，與興農公司近一年九次協商取得共識，球證回收費用非屬用地取得補償項目，會員期待價格與興農公司回收價格之差價，明確同屬興農公司之義務，於法應由興農公司負責，政府無由代為負擔。

中科管理局請興農公司依法負責，信守承諾，切勿推卸責任，誤導社會視聽。

中科管理局表示，政府執行國家重大建設計畫辦理用地取得，必須依法行政，依照法令規定辦理，政府均保障民眾權益，「該給的補償絕對不會少」。

但興農球場會員球證的補償，因費用由興農公司收取並與會員簽訂契約，在法律上屬興農公司與會員間之私權關係。中科向興農公司價購土地，是公司處分資產之行為，公司與會員間的債權債務關係，不會因出售資產而消滅或移轉，故依法仍須由興農公司負責處理。

中科管理局再次重申，擴建二期計畫113年4月展開用地取得作業以來，興農公司於5月15日即繳交協議價購同意書，雙方合意價購；中科多次代替會員向興農公司爭取權益，要求興農公司須妥善處理會員球證議題。

興農公司於113年11月29日雙方協商會議中明確表示，球證補償是興農公司的責任，承諾興農公司會妥善處理，並請中科不要干涉。

中科管理局尊重會員爭取權益表達意見權利，並強烈要求興農公司履行承諾，妥善處理會員球證問題，雙方理性協商，尋求共識，以兼顧產業需求及會員權益，切勿為了球證處理而影響台灣的科技產業發展。