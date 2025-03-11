聯發科在Embedded World 2025推出2款全新物聯網平台
晶片大廠聯發科（2454）於11日宣布，為生成式AI應用推出全新物聯網平台Genio 720與Genio 520，可提供物聯網裝置高速邊緣運算、低功耗與先進多媒體功能。
聯發科在德國紐倫堡舉辦的Embedded World 2025會上，發布新一代高性能邊緣AI物聯網平台Genio 720和Genio 520。該公司指出，這兩款Genio系列產品專為智慧家庭、智慧零售、工業及商業使用等物聯網裝置設計，支援最新生成式AI模型、人機介面、多媒體以及通訊功能。
聯發科物聯網事業部總經理王鎮國表示，Genio 720和Genio 520平台為各類物聯網裝置帶來裝置端的強大且高能效生成式AI運算能力，開啟物聯網的創新時代，可提供使用者既流暢又顧及資料安全的使用體驗。此外，透過將輝達TAO工具套件及其他產業廣泛應用AI模型整合至邊緣AI應用中，可協助開發者將其設計拓展到不論是智慧零售顯示器，或精密的工業人機介面等各種不同的產品應用上。
聯發科指出，Genio 720和Genio 520 擁有優異的邊緣運算性能，內建其第八代NPU，標榜可實現最高10 TOPS的性能。此外，這兩項新品也進一步提升記憶體性能，支援上至16GB LPPDR5記憶體，以在邊緣端加速執行高資料量的大語言模型。
Genio 720和Genio 520均採用6奈米製程，整合八核CPU，包括兩個Arm Cortex-A78核心和六個Arm Cortex-A55核心，預計將於第2季送樣。
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