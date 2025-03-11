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台積電在美擴大投資 陳學聖：世界有兩理由不需要台灣了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖（右）今日指出，民進黨不斷洗腦台灣人，聲稱「台灣很重要」、「世界沒有台灣不行」，但現已有兩個理由，讓世界不需要台灣，一是台積電搬家，二是美國總統川普與大陸國家主席習近平達成軍事上互不侵犯的協議。圖／「志聖鮮思」提供
國民黨前立委陳學聖（右）今日指出，民進黨不斷洗腦台灣人，聲稱「台灣很重要」、「世界沒有台灣不行」，但現已有兩個理由，讓世界不需要台灣，一是台積電搬家，二是美國總統川普與大陸國家主席習近平達成軍事上互不侵犯的協議。圖／「志聖鮮思」提供

台積電擴大在美投資，國民黨前立委陳學聖今日指出，民進黨不斷洗腦台灣人，聲稱「台灣很重要」、「世界沒有台灣不行」，但現已有兩個理由，讓世界不需要台灣，一是台積電搬家，二是美國總統川普與大陸國家主席習近平達成軍事上互不侵犯的協議。

陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請兩岸新聞主筆張鈞凱，討論當前中國大陸經濟狀況與美中關係等議題。

張鈞凱說，川普日前針對部分中國大陸進口商品加徵20%關稅，導致對中國大陸經濟復甦疑慮。根據大陸國務院總理李強日前發布年度政府工作報告，內容中「拚經濟」三個字佔據C位，包括提振信心、提振內需、擴大消費。去年工作報告中經濟為第三位，今年第一，顯見北京對提振經濟的重視。

張鈞凱進一步說明，美國整體實力與中國大陸陷入修昔底德陷阱，使美國產生焦慮與危機意識，所以非常希望掌握台積電先進製程技術。也因此，川普強調最先進的AI晶片要在美國製造，引發大家對於台積電「移美」的疑慮。不是不相信台積電和董事長魏哲家，而是現在美國政治人物是以美國利益為優先，如何相信他們會考量台灣利益？

張鈞凱說，日前訪問中研院院士吳玉山，吳說賴政府在川普揚言對台灣課晶片關稅後，曾召開國安會議並在會後提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。但有兩點疑慮：川普自第一任期、競選期間乃至於第二任期至今，從來沒講過第一島鏈這個詞，顯見盟友、夥伴關係不是他考量重點；其次，賴政府過度強調民主、自由、人權等呼朋引伴政治口號，恐會讓川普認為像民主黨員，引起反感。

何志勇分析，現在民進黨政府有三件事情與川普政府的政策立場相左，包括國防支出占GDP的10%，但現在只有3%；川普在接見魏哲家時公開說，全世界最強的AI晶片要在美國製造，但賴清德總統卻說要確保最先進製程留在台灣，國人到底要相信誰？

何志勇也說，AIT處長谷立言說美國可為台灣提供核能，暗示台灣應該用核電，但民進黨政府卻執意廢核。賴政府一方面要全面押注美國，另一方面卻又反對川普政府的政策分針，難道不是「疑美」？任何政府包括台灣，當以自己國民的利益為首重。

何志勇指出，賴政府無法滿足川普政府的期待，又不願意和緩兩岸關係。前總統馬英九在大陸講中華民國沒事，一個20歲陸生在台灣講「中國台北」卻成為天大的事，凸顯民進黨政府包容力不夠，以及民進黨執政下的台灣缺乏自信心，「為何不能是台灣統戰大陸呢？」

陳學聖認為，民進黨不斷洗腦台灣人民說台灣很重要，認為世界沒有台灣不行，但現已有兩個理由，讓世界不需要台灣，其一是台積電搬家；其二是如果川普跟習近平達成協議，讓中國大陸在川普任內不會攻打美國領土或軍事基地，美國就不派兵協防台灣，台灣就沒有第一島鏈重要性。台灣人必須居安思危。

台積電 川普 魏哲家

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