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晶心科：Meta成前10大授權金客戶 今年看好AI應用

中央社／ 台北11日電

矽智財（IP）廠晶心科董事長林志明今天表示，Meta已是前10大授權金客戶，今年持續看好人工智慧（AI）應用市場。

晶心科今天舉行業績發表會，林志明說，晶心科已成功搶進AI資料中心領域，與Meta合作好幾代產品，據統計，Meta於2024年是前10大授權金客戶。

晶心科2024年業績以AI應用為大宗，所占比重達38%，消費性產品業績比重約28%。車用業績比重顯著提升，自2023年的3%，攀升至2024年的8%。

林志明表示，今年持續看好AI應用市場，包含訓練與推論。此外，應用處理器（AP）和車用市場也將是成長主要動能。

晶心科2024年總營收新台幣13.8億元，增加30.6%；授權金營收9.2億元，成長38.4%，權利金營收2.8億元，成長25%。2024年營運轉虧為盈，每股純益0.04元。

AI 晶心科

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