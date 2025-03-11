緯穎前總經理張順來 因個人因素辭任董事
緯穎（6669）11日公告，自然人董事張順來因個人因素辭任，辭職生效日5月29日，公司將於今年股東會補選一席新任獨立董事。
張順來為緯穎前總經理暨執行長，去年5月因健康因素將轉任技術顧問，協助公司產品技術研發。
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