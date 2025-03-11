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川普2.0關稅 華碩擬調整產地、不排除轉嫁成本

中央社／ 台北11日電
華碩。聯合報系資料照
華碩。聯合報系資料照

美國川普政府分別於2月4日及3月4日對中國加徵關稅，電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天表示，會調整生產地來因應關稅，盡量把額外增加的成本控制在合理範圍，也不排除可能把成本轉嫁給客戶。

許先越出席法人說明會表示，在不同的生產地，成本結構也不一樣，不同廠區還需要配置模具和設備，都是額外成本。目前美國市場有少部分品牌，已針對關稅做出調整，華碩希望盡量減低對客戶的衝擊，維持有競爭力的市場價格。

他說，從去年第4季開始，華碩已經針對銷往美國市場的產品預先備貨，送到美國集貨中心，讓公司在關稅調整生效後，能有充分時間因應。目前與華碩配合的代工廠，在各個不同地區都有設廠，針對一些出貨量比較大、需要調整生產地的產品可以先做準備。

「關稅不是操之在我們，能做的是盡量把彈性和韌性最大化，因應市場變動。」許先越坦言，華碩希望盡量降低關稅對市場零售價格的衝擊，透過合理的價格，持續在市場上提供有競爭力的產品和服務。

華碩預估今年第2季個人電腦（PC）產品營收將季增30%，共同執行長胡書賓對此表示，地緣政治衝突和供應鏈板塊調整，在今年第1季影響最劇烈，到了第2季會進入比較穩定的狀態，提供比較好的大環境，有利於市場成長。

胡書賓提到，今年PC產業有幾項正面因素，其中之一是輝達推出新世代繪圖處理器（GPU）RTX 50系列，第1季還在產品調整期，預期第2季可以充分展現動能。另外，隨著人工智慧個人電腦（AI PC）主流價位的產品越來越多，以及Windows 10作業系統將終止支援，今年換機需求將逐季往上。

美國 華碩 關稅

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