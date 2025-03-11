快訊

房間都是血…北市大安區男疑砍同居女友墜樓 兩人緊急救治

戰鬥藍助盧秀燕爭黨魁？ 趙少康：韓國瑜也很適合

曾當烏國志願軍！范斯堂兄嘆烏總統赴白宮遭伏擊、普亭認為美國是有用的白痴

聽新聞
0:00 / 0:00

Arm自研晶片及川普升高對陸管制 晶心科林志明：有利公司左右逢源

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶心科董事長暨執行長林志明表示，Arm自研晶片及川普政府升高對陸管制 ，有利晶心科左右逢源，看好今年營運可望 高度成長。記者簡永祥／攝影
晶心科董事長暨執行長林志明表示，Arm自研晶片及川普政府升高對陸管制 ，有利晶心科左右逢源，看好今年營運可望 高度成長。記者簡永祥／攝影

RISC-V矽智財IP供應商晶心科(6533) 董事長暨執行長林志明今日主持法說會表示，市場關注Arm決定推出自研晶片、美國總統川普升高對陸科技管制，他強調，Arm此舉一定會開罪客戶、與客戶競爭，相信會有客戶基於分散風險，增RISC-V備案準備；再者川普2.0時代，美國持續升對中國科技管制，可預期二大區域都會開發客製化的RISC-V應用晶片，布局AI應用。前述二大國際動態，都有助晶心科在RISC-拓展，左 逢源，樂觀晶心科未來營運表現。

晶心科今日在法說會公布去年營運成果，受惠AI蓬勃發展，晶片心去年AI應用營收占比已達38%，成為公司最大成長動能；其次是消費電子的28%。晶心科指出，AI應用高度仰賴高運算力的CPU，單價較高，可望持續推動整體營收成長。

林志明表示，除AI應用外，公司也持續拓展車用市場，車載應用占比已從2023年的3%，快速提升至2024年的8%，後續占比還會推升。

除AI與車用市場外，晶心科在物聯網(10%)、存儲設備(7%)、網通(6%) 等領域亦維持穩定發展。公司透露，存儲設備業務有新的專案正在推進，未來可望帶來額外營收貢獻。

林志明進一步表示，晶心科的銷售區域，台灣仍為最大市場，占比38%，其次為美國31%，中國由前年的26%降至23%主因中國內捲非常嚴 重，未來布局不會因此暫緩；歐洲與韓國則各占4%。

晶心科的生意模式，授權金與權利金仍為晶心科主要營收來源。2024年授權金營收年增38.4%，權利金營收年增25%，授權金佔總營收67%，權利金佔21%，IP維運收益則佔12%。

晶心科自2016年將自有指令集轉向國際標準RISC-V架構，並應用於智慧設備、低功耗電子產品、雲端AI與物聯網市場，目前旗下CPU產品已廣泛供應各類客戶使用。

晶心科的IP解決方案在全球出貨量持續攀升，2024年全球已有21億顆晶片採用晶心科技術，累計出貨量則突破160億顆，展現RISC-V架構的強勁市場需求。未來，公司將持續擴展高運算力應用領域，鞏固市場地位，並進一步推動AI與車用市場的成長動能。

稍早晶心科公布今年前二月營收為1.76億元，年增37.8%。

晶心科 營收

延伸閱讀

冰球傳奇明星強悍球風 激發加拿大堅強態度對抗川普

川普矛頭轉向！威脅「全力施壓」南韓 傳華府考慮列入敏感國家

安倍不在，川普歸來：石破茂的日本能重新延續美日聯盟嗎？

迫於川普壓力 華府移除「黑命關天」大型漆字畫

相關新聞

印度伺服器客戶出包 華碩去年第4季提列逾50億呆帳

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺伺服器業務，去年該業務大幅成長，預計今年也將持續增長，不過，其印度CSP客戶發生嚴重延遲...

川普2.0關稅 華碩擬調整產地、不排除轉嫁成本

美國川普政府分別於2月4日及3月4日對中國加徵關稅，電腦品牌廠華碩共同執行長許先越今天表示，會調整生產地來因應關稅，盡量...

Arm自研晶片及川普升高對陸管制 晶心科林志明：有利公司左右逢源

RISC-V矽智財IP供應商晶心科(6533) 董事長暨執行長林志明今日主持法說會表示，市場關注Arm決定推出自研晶片、...

力積電邀請愛普董事長陳文良出任董事

力積電今（11）日宣布該公司董事徐清祥因個人因素請辭，已邀請愛普科技董事長陳文良參與力積電董事會。

聖暉集團手握訂單380億元 衝刺台灣及海外多區域營收和獲利

聖暉集團今（11）日提出今年集團展望，公司表示目前在手訂單已高達380億元，年增21%，預料首季新接案訂單量仍非常強勁，...

【即時短評】興農球場會員證賠償難解 台積電中科設廠仍存變數

中科管理局為取得擴建二期土地供台積電設廠，原樂觀表示會在第一季交地，但今傳出中科和興農兩方對會員證的賠償差價由誰負擔，仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。