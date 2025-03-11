Arm自研晶片及川普升高對陸管制 晶心科林志明：有利公司左右逢源
RISC-V矽智財IP供應商晶心科(6533) 董事長暨執行長林志明今日主持法說會表示，市場關注Arm決定推出自研晶片、美國總統川普升高對陸科技管制，他強調，Arm此舉一定會開罪客戶、與客戶競爭，相信會有客戶基於分散風險，增RISC-V備案準備；再者川普2.0時代，美國持續升對中國科技管制，可預期二大區域都會開發客製化的RISC-V應用晶片，布局AI應用。前述二大國際動態，都有助晶心科在RISC-拓展，左 逢源，樂觀晶心科未來營運表現。
晶心科今日在法說會公布去年營運成果，受惠AI蓬勃發展，晶片心去年AI應用營收占比已達38%，成為公司最大成長動能；其次是消費電子的28%。晶心科指出，AI應用高度仰賴高運算力的CPU，單價較高，可望持續推動整體營收成長。
林志明表示，除AI應用外，公司也持續拓展車用市場，車載應用占比已從2023年的3%，快速提升至2024年的8%，後續占比還會推升。
除AI與車用市場外，晶心科在物聯網(10%)、存儲設備(7%)、網通(6%) 等領域亦維持穩定發展。公司透露，存儲設備業務有新的專案正在推進，未來可望帶來額外營收貢獻。
林志明進一步表示，晶心科的銷售區域，台灣仍為最大市場，占比38%，其次為美國31%，中國由前年的26%降至23%主因中國內捲非常嚴 重，未來布局不會因此暫緩；歐洲與韓國則各占4%。
晶心科的生意模式，授權金與權利金仍為晶心科主要營收來源。2024年授權金營收年增38.4%，權利金營收年增25%，授權金佔總營收67%，權利金佔21%，IP維運收益則佔12%。
晶心科自2016年將自有指令集轉向國際標準RISC-V架構，並應用於智慧設備、低功耗電子產品、雲端AI與物聯網市場，目前旗下CPU產品已廣泛供應各類客戶使用。
晶心科的IP解決方案在全球出貨量持續攀升，2024年全球已有21億顆晶片採用晶心科技術，累計出貨量則突破160億顆，展現RISC-V架構的強勁市場需求。未來，公司將持續擴展高運算力應用領域，鞏固市場地位，並進一步推動AI與車用市場的成長動能。
稍早晶心科公布今年前二月營收為1.76億元，年增37.8%。
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