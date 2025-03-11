力積電邀請愛普董事長陳文良出任董事

力積電今（11）日宣布該公司董事徐清祥因個人因素請辭，已邀請愛普科技董事長陳文良參與力積電董事會。

力積電大股東力晶創新投資控股公司(力晶投控)所指派的法人代表董事徐清祥，已因個人因素請辭力積電董事職務。針對這項變動，力積電表示，為維繫董事會穩定運作，並著眼於陳文良對於半導體產業趨勢及策略角度的專業，力晶投控已情商陳文良擔任該公司法人代表參與力積電董事會。

據了解，陳文良1992年於美國耶魯大學取得應用物理博士學位，曾於英特爾、Cypress等知名半導體企業從事技術研發，2011年創立愛普科技並於2016年在台股票上市，目前擔任愛普科技董事長。

力積電指出，陳文良不僅具備扎實的半導體研發經驗，在技術行銷、國際產業人脈均有深厚實務積累，未來可望於董事會對力積電營運及未來發展提供指導、建言。