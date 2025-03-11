MIC調查 台灣電子製造業AI應用聚焦品檢、生產

資策會產業情報研究所（MIC）針對《臺灣電子資訊製造業導入AI發展》進行抽樣調查，台灣電子資訊製造業（製造業）有28%已實踐AI、規劃中占46%。整體而言，大型企業AI布建發展進度較中小型企業超前，然而中小型企業已急起直追，投入AI預算在2024-2026年CAGR達26％，反映出導入AI的積極主動性。

觀測次產業AI化程度，發展較成熟產業有PCB、光電材料及元件業；發展較慢的次產業為其他電子零組件、電腦及其週邊設備業。MIC產業分析師張家輔分析，業者導入AI最大的期望是改善績效、降低成本，反映出台灣製造業最關注良率、產能、產品上市時間、成本等KPI，將AI視為改善指標的協助工具。

資策會MIC調查製造業業者導入AI協助工具後，對成效的滿意程度。業者導入後最有感的改善項目有三項：增加營收、減緩缺工壓力、降低成本，然而尚有許多改善指標，業者仍在觀察其成效，而取得較低滿意度的項目為「提升問題的可預見性」。產業分析師張家輔分析，會導致AI預測成效不符預期的因素主要有二，除了外界政經局勢頻繁變化、市場供需不穩、黑天鵝等因素皆會對預測準確性產生影響，也與企業本身是否做好數據基本功高度相關。

分析已實踐AI的製造業業者，就企業部門來看，AI發展進程最快者為非製造單位的IT部門，實踐AI比率高達六成；進程第二快的是製造單位的「製造生產、產品質檢」部門。從導入AI應用排名來看，品檢應用最熱門，前三名即有兩項與品檢相關；前十名有半數與製造生產相關。綜覽前十名AI應用，依序為「瑕疵檢測、瑕疵圖片標記、生產流程改進、產品開發報告、瑕疵根因分析、生產排程規劃、檢測設計缺陷、工安事故分析、製成參數最佳化、生產問題肇因分析」。進一步分析製造部門在未來規劃發展的AI應用，「製造生產」部門對AI的潛在需求最大，其次為「產品研發」及「產品質檢」，預期此三部門將逐步擴大與其他部門的智慧化程度差異。

資策會MIC指出，已導入AI的製造業業者有加大投資的趨勢，2024年已導入者平均每家投入209萬元，預估2025年平均投入達236萬元、2026年達261萬元，2024-2026年CAGR為11.5%。另外，約四成已導入AI業者仍在逐年加大投資力道，預估2025年有46％增加預算、2026年39%增加預算，而其他未擴大投資的業者並非削減AI預算，多數選擇維持投入，顯示整體製造業AI投資持續提升。進一步關注投入資源占比，2025年硬體（46％）為最大宗，其次為軟體（42％），服務（12%）占比最低。