台灣大將展出智慧居家、交通及永續綠能/智慧AI應用

台灣大（3045）參加「2025智慧城市展」，將展出「智慧居家」、「智慧交通」及「永續綠能/智慧AI應用」三大領域，將攜手策略夥伴納智捷，搭配超人氣熱銷純電休旅LUXGEN n⁷車款，首度展出Taiwan Mobility次世代電動車娛樂體驗服務，包括車聯網Connection、內容Content、充電Charging，透過車聯網技術，驅動智慧移動體驗；搭載台灣首家提供車用資訊娛樂系統的OTT影音平台MyVideo，支援手機App、智慧電視、車用資訊娛樂系統等跨載具無縫觀看，車子變成娛樂包廂；結合全台超過400隻AC充電樁「MyCharge一站式電動車充電服務」，提供高效、安全、友善的充電環境。

台灣大與其領投智慧出行平台USPACE深度整合，車主可透過USPACE App一鍵預約充電車位，「停車＋充電＋支付」ONE App輕鬆操作，與台灣大投資的智慧共享電動機車領導品牌WeMo Scooter號召全民使用共享運具，擴大綠色出行，打造永續城市。台灣大智慧城市展中，同步展出智慧家庭、家用儲能、智慧能源管理解決方案、智慧大樓解決方案、AI語音預約服務、AI聊天機器人，以及永續綠能IDC雲端機房等多元應用。