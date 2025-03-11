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智慧城市展將登場 電信三雄秀ICT肌肉

中央社／ 台北11日電

智慧城市展將登場，電信三雄大秀資通訊實力，中華電信今天展示「多軌道衛星通訊服務」，台灣大哥大攜手納智捷推出次世代電動車娛樂體驗服務，遠傳電信展示與中興大學合作的首座「校園微電網」。

2025智慧城市展將在18日至21日於台北登場，中華電信今天在展前記者會展出「多軌道衛星通訊服務」，整合低軌道、中軌道和高軌道衛星服務，提供各種衛星通訊解決方案，滿足政府機構、企業客戶需求。

中華電信表示，持續投資自有衛星ST-X，整合低軌道 （LEO）、中軌道 （MEO）和高軌道 （GEO） 衛星技術，繼2023年與OneWeb低軌衛星業者簽署獨家代理協議後，於2024年8月與SES簽訂中軌衛星服務在台獨家合作夥伴，實現多軌衛星布局，提升通訊韌性。

台灣大哥大預計展出「智慧居家」、「智慧交通」及「永續綠能/智慧AI應用」3大領域，今天攜手策略夥伴納智捷，首度展出次世代電動車娛樂體驗服務，包括車聯網（Connection）、內容（Content）、充電（Charging），透過車聯網技術，搭載台灣首家提供車用資訊娛樂系統的OTT影音平台MyVideo、結合全台超過400隻AC充電樁等。

此外，台灣大與USPACE深度整合，車主可透過USPACE APP一鍵預約充電車位，並與台灣大投資的智慧共享電動機車品牌WeMo Scooter，號召全民使用共享運具。

遠傳電信去年底與國立中興大學啟動首座「校園微電網」建置，今天展出整合微電網、能源管理、智能路燈、智慧充電等應用的「低碳永續校園」解決方案，可協助全國大專院校邁向淨零轉型，實現永續智慧校園。

遠傳強調，微電網解決方案能透過削峰填谷調節電力、提升供電穩定，除了應用在離島、偏鄉、校園外，也可應用在社區、工廠園區等場域，打造防災型、社區型等微電網。

中華電信 台灣大哥大 遠傳電信

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