中華電信在智慧城市展展出「多軌道衛星通訊服務」

中華電（2412）參加台北「2025智慧城市展」，預計展出「多軌道衛星通訊服務」，展現投入衛星布局，整合低軌道、中軌道和高軌道衛星服務，提供各種衛星通訊解決方案，滿足政府機構與企業客戶的需求，更實現海地星空全時全方位衛星網路無縫覆蓋。

中華電信強化「海地星空」網路布局，增加衛星、海纜投資，建構為台灣完善的網路韌性，持續投資自有衛星ST-X，整合低軌道（LEO）、中軌道（MEO）和高軌道（GEO）衛星技術，繼2023年與OneWeb低軌衛星業者簽署獨家代理協議後，於2024年8月與SES簽訂中軌衛星服務在台灣的獨家合作夥伴，提供台灣用戶穩定、高速且具備頻寬彈性的衛星通訊服務，實現多軌衛星布局，提升通訊韌性。

中華電信「多軌道衛星通訊服務」提供VSAT小型地面站、電視轉播、船舶通信、衛星數據通信等多個領域之各項服務，例如，透過衛星通訊，能在災害發生時快速建立應急聯絡，確保救援行動的通暢；在航運領域，衛星物聯網可實現船舶定位、貨物追蹤及數據分析，助力海運智慧化升級；而在航空領域，則能提供飛行途中穩定的高速網路服務，提升乘客的搭乘體驗。

中華電信在台北「2025智慧城市展」展現強化網路韌性的關鍵技術與多軌衛星布局成果。除了多達16項參展項目，以「數位韌性、智慧驅動、永續未來」為核心主題，涵蓋智慧交通、AI應用、網路韌性、智慧城市等領域的創新成果與應用服務外，在台北展區1樓也參加了「全球共創館」，此展區主要展示透過跨國夥伴合作、技術整合應用、全光化城市來達到未來永續的目標。並在同地點的「2050淨零城市展」展現中華電信透過科技創新落實生物多樣性保育與環境永續的成果。