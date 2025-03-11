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遠傳攜手中興大學 將展低碳永續校園解決方案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

「2025智慧城市展」下周二（18日）登場，遠傳（4904）去年底與中興大學領先全台啟動首座「校園微電網」建置，憑藉在能源管理與離島微電網豐富的資通訊整合與建置經驗，今天搶先展出整合微電網、能源管理、智能路燈、智慧充電等應用的「低碳永續校園」解決方案，可協助全國大專院校邁向淨零轉型，實現永續智慧校園。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，面對氣候變遷、能源轉型，低碳與能源韌性的重要性愈來愈高，「校園微電網」不僅提升校園防災與能源韌性，更結合多項創新科技，匯集產學的力量落實節能、教育、強化電網韌性等目標，共同為台灣邁向2050淨零轉型做出貢獻。除了「校園微電網」建置，遠傳先前也曾與台電合作於澎湖縣望安鄉打造離島型微電網。

中興大學去年底攜手遠傳領先全台建置校園微電網，專案涵蓋台中校本部及南投中興新村校分部，打造雙微電網場域，兩校區各具特色，台中校本部強調電網韌性，確保在緊急情況下仍能穩定供電，南投校區則結合生質能應用，以用電自給自足、推動零碳校園為目標，並整合工研院的V2G（車輛到電網）計畫，進一步提升能源利用效率，從結合節能降載與創能供電，預計每年可節電近37萬度。

此外，專案導入遠傳自主開發的能源管理系統（EMS），透過AI技術精準預測發電量變化，並採用西門子等國際大廠的先進設備（PCS），提升系統可靠性與能源管理效能。微電網系統與校內現有的太陽能板無縫介接，進一步提升可再生能源的利用率。預計在未來五年內，台中校本部的需量將降低600kW，節省電費近千萬元，並額外減少66萬公噸的碳排放。

遠傳微電網解決方案除了應用在離島、偏鄉、校園外，亦可應用在社區、工廠園區等場域，打造防災型、社區型等微電網，以創新科技結合再生能源，共同邁向綠色未來，實現永續韌性家園。

中興大學 再生能源 遠傳

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