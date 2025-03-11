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兩因素加持 集邦：去年第4季智慧手機產量季增9.2%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2024年第4季由於Apple手機生產進入高峰，及中國大陸部分地方政府提供消費補貼刺激需求，智慧手機品牌合計產量達3.35億支，季增9.2%。其中，新機量產助Apple擴大季增幅度，Samsung則因為在新興市場面臨挑戰，產量季減。

2024年上半年智慧手機相較去年同期不再受高通路庫存影響，下半年有節慶、補貼政策激勵，全年生產總量為12.24億支，年增4.9%。展望2025年，由於整體經濟表現尚無明顯復甦跡象，預期消費者支出行為仍保守，加上調升進口關稅等國際政治因素的負面影響，TrendForce預估全年生產總量僅會小幅增加1.5%。

分析2024年第4季全球主要智慧手機品牌產量表現，Apple生產總數為8,010萬支，季增57.4%，市占排名躍升世界第一；2024年總產量為2.23億支，大致持平前一年。目前其AI功能僅支援特定語言，未能驅動新機銷售，這種情況預計待2025年4月起推出多國語言版本後將扭轉。

Samsung於2024年第4季生產5,240萬支智慧手機，季減10.6%，排名降為第二。市占下滑除反映下半年旗艦新機備貨結束，亦因其在印度、非洲等市場遭受中系品牌強烈競爭。Samsung 2024年總產量為2.24億支，年減2.1%。

市占第三名的Xiaomi(含Redmi和Poco)2024年第4季產量為4,450萬支，季增4.7%；2024年生產總數為1.7億支，年增15.3%。其完整布局高中低階產品，搭配強調高性價比的行銷策略，於經濟低迷中更受青睞。受惠消費補貼政策，2024年Xiaomi於中國大陸智慧手機市場銷售占比提升，預計2025年將持續成長。

OPPO(含OnePlus及Realme)2024年第4季生產3,680萬支，小幅季減1.1%，排名第四；其2024全年產量為1.43億支，年增3.1%。OPPO雖同樣得益於中國補貼政策，但多反映在高階手機銷售占比提升，而非總量增加。

Vivo (含iQoo)2024年第4季生產總數為2,860萬支，季增5.9%，市占排第五名；2024年總產量為1.03億支，年增10.2%。由於該品牌以中國大陸為主要市場，銷量因補貼政策帶動而明顯成長。

排名第六的Transsion(含TENCO、Infinix及itel)，2024年第4季產量為2,700萬支，較前一季增加5.9%；其2024年總生產數因第1季庫存回補大幅帶動，成長至1.06億支。由於Transsion主要銷售據點在中國大陸以外的新興市場，未能受惠補貼政策，間接導致其2024年下半年的生產表現略遜於Vivo。

智慧手機

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