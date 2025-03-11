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印度伺服器客戶出包 華碩去年第4季提列逾50億呆帳

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩。路透
華碩。路透

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺伺服器業務，去年該業務大幅成長，預計今年也將持續增長，不過，其印度CSP客戶發生嚴重延遲支付款項情況，為此，華碩基於嚴謹的會計原則，將該筆帳款先列為呆帳去做提列，於去年第4季提列53.51億元呆帳，導致稅後純益降至16.38億元，季減87%、年減58%。

華碩去年第4季品牌提列53.51億元呆帳，導致稅後純益降至16.38億元，季減87%、年減58%，每股純益（EPS）為2.2元，遠不如前一季度的16.8元。

華碩財務長吳長榮解釋，公司伺服器銷售到印度的CSP業者，該客戶已經營運4-5年以上歷史，華碩出貨給他的時間為2024年4-6月期間，但後來出現應收帳款嚴重延遲支付情況。

為此，華碩基於嚴謹的會計原則，於去年第4季將該筆帳款先列為呆帳去做提列。華碩強調，此為特殊案例，占華碩2024年伺服器業務營收比重不超過10%上下。

吳長榮強調，華碩持續與該客戶密切聯繫，按照客戶提供的資訊，已經有好幾個融資項目進行中，樂觀預期會於短時間內取得資金付華碩帳款。

華碩去年第4季伺服器業務占整體營收比重為高個位數，全年則為低十位數，華碩預估，伺服器業務今年持續增長，目標2025年要達到中十位數占比目標。

伺服器 華碩

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