聖暉集團手握訂單380億元 衝刺台灣及海外多區域營收和獲利

聖暉集團今（11）日提出今年集團展望，公司表示目前在手訂單已高達380億元，年增21%，預料首季新接案訂單量仍非常強勁，且涵蓋半導體、醫療、高階房地產等多產業、多區域及多工種策略，期待今年營運藉由台灣及海外市場雙引擎動能推升，營收和獲利將再締造新猷。

聖暉集團今日特別安排聖暉總經理賴銘崑、子公司朋億總經理馬蔚和銳澤總經理周谷樺接受媒體聯訪並提出今年布局。賴銘崑以集團母公司身份表示，隨AI技術發展驅動半導體及高科技電子產業升級革新，並推動企業加大投資力道，再加上關稅議題加劇，進一步促使各產業供應鏈重塑，企業紛紛加快海外設廠腳步，朝向短鏈及區域在地化布局。

他強調，為滿足客戶多元市場的擴張需求，聖暉集團攜手子公司朋億、銳澤，以及轉投資合作夥伴組成聯合艦隊，全面深化大亞洲區專案服務實績，並積極拓展日本及東南亞新客戶合作，以挹注聖暉集團在手訂單再創歷史新高。

今年，集團計畫正式進軍美洲市場，並同步評估歐洲據點的設立，以強化國際市場布局競爭力，進一步奠定中長期穩健成長的基礎。

他強調，聖暉集團目前在建工程已高達380億以上，為因應客戶工程進度需求與減低通膨壓力影響，集團將持續擴增專業人力，優化專案管理機制，以縮短工程完工時間、提升訂單轉換率，並強化承接客戶急單的能力，進一步推動業務成長動能。

馬蔚則說，受惠於中國成熟製程產能持續擴充，以及國際晶圓與封測大廠加碼投資台灣與東南亞廠區，朋億積極深化多區業務接單策略。去年朋億在台灣與中國市場的營收比重分別達 29.84% 與 59.39%，其中東南亞市場展現強勁成長，該區域銷售創下歷史新高，帶動朋億*連續四年繳出獲利新高表現。此外，朋億已完成馬來西亞子公司的設立，進一步強化當地業務拓展，同時整合集團資源，積極搶攻日本市場，進一步擴大業務接單規模。

周谷樺則強調受惠台灣晶圓代工大廠及外商記憶體、半導體設備大廠持續提高資本支出持樂觀看法，將加大台灣市場布局，同時也積極擴充產能，進軍日本，評估美國及歐洲市場。

周谷樺表示，去年被視為銳澤的海外布局元年，公司已相繼完成日本及新加坡子公司的設立，今年下半年起將陸續為營運帶來挹注。同時，為滿足半導體相關產業客戶對美國與歐洲市場的在地服務需求，銳澤計畫今年擴增美國業務據點，以鞏固未來持續的成長動能。公司預期在台灣訂單強勁挹注下，不加計海外二次配訂單，今年營收有機會超過2022年高峰，營收和獲利再創新高