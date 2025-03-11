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【即時短評】興農球場會員證賠償難解 台積電中科設廠仍存變數

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科二期擴建，興農球場會員證如何賠償，中科和興農未談妥。圖／中科管理局提供
中科二期擴建，興農球場會員證如何賠償，中科和興農未談妥。圖／中科管理局提供

中科管理局為取得擴建二期土地供台積電設廠，原樂觀表示會在第一季交地，但今傳出中科和興農兩方對會員證的賠償差價由誰負擔，仍存重大歧見。興農訂本月20日最終表態宣告，將成為中科購地案能否順利推動的關鍵，如果興農仍堅持僅賠14萬元，在中科無法繼續履約下，最終可能因雙方有重大爭執而訴諸法庭，台積電先進製程設廠將生變。

中科台中二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場占地67公頃，約占整體開發面積76.8％，是最大地主，也是中科能否順利交地給台積電的關鍵，但如何解決球場1750張會員證的賠償，也成為爭執所在。

中科和興農如何解決會員證賠償，雙方談了多次。中科一度請內政部解釋，認為這屬於興農和會員間的私權關係，政府無從介入。但興農則認為，球場自始每張會員證就僅收了14萬元的「保證金」確保會員的擊球權利，至於會員證中間如何轉手，價差並未落入興農，要他們賠償價差並不合理。

但是，中科和興農後來簽了購地合約，中科要求興農須妥善解決會員證的賠償問題，並成立賠償金的信託專戶，由中科分期支付購地款項。但約是簽了，雙方對於「妥善」二字卻有不同解讀，中科以為妥善二字就是興農必須妥予解決，使本案不生爭議。但是，興農認為，他們願意賠償14萬元就是妥善處理了會員應有的權益。最終，問題並未獲得解決。

本件購地案，內政部解釋會員證是會員和興農兩造的私權關係，又因其牽涉人民權益，依立委開的協調會要求，必須保障會員權益始得簽約。中科即使想賠償會員損失卻無籌碼，又必須順利讓興農願意讓地，談判上居於下風，也使得購地一波三折，始終難以成定局。

價差 台積電 關係

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