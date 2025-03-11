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仁寶衝刺AI伺服器 今年擴大徵才50%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
仁寶3月8日已前進臺大校園，並將自3月起陸續巡迴各大專院校。圖／仁寶提供
仁寶3月8日已前進臺大校園，並將自3月起陸續巡迴各大專院校。圖／仁寶提供

為強化AI伺服器領域布局，仁寶（2324）今年對AI伺服器人才需求較去年大增50%，2025年將參與全台11所大學的校園博覽會，廣邀AI伺服器軟體、硬體、專案管理及業務等專業人才加入，擴大企業人才庫，以因應全球AI市場的快速發展。

仁寶AI伺服器團隊將參與輝達（NVIDI）於美西時間3月17日舉辦的GTC大會，為持續拓展全球版圖，仁寶近期也與印度卡爾亞尼集團（Kalyani Group）合作，進軍印度伺服器市場。隨著AI伺服器業務迅速擴張，仁寶也正積極招募大量AI專業人才，以加速市場開發及技術創新。

仁寶透過產學合作計畫與臺大等頂尖學府攜手合作，包括「臺大_臺灣引路人計畫」、「GOLF實習計畫」及暑期實習，培養跨領域科技人才，公司亦榮獲2024年「幸福企業獎」，新增「幸福陪伴假」、彈性工時、補班日不補班等政策，並提供多元福利。

仁寶3月8日已前進臺大校園，並將自3月起陸續巡迴各大專院校，參與校園就業博覽會及徵才說明會，包括陽明交大、清大、成大、臺師大、臺科大、北科大、中山、中央、中正、高科大等，共舉辦21場實體活動。

仁寶2025年將參與全台11所大學的校園博覽會，廣邀AI伺服器軟體、硬體、專案管理及業務等專業人才加入。圖／仁寶提供
仁寶2025年將參與全台11所大學的校園博覽會，廣邀AI伺服器軟體、硬體、專案管理及業務等專業人才加入。圖／仁寶提供

AI 仁寶 伺服器

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