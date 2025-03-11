強強攜手 ASML和imec簽署戰略合作夥伴關係協議

ASML和imec11日發布新聞稿宣布，雙方簽署了戰略合作夥伴關係協議，以支援歐洲的半導體研究和可持續創新。

依據新聞稿，該協議的期限為五年，旨在彙集ASML和imec各自的知識和專業知識，在兩個領域提供有價值的解決方案。 首先，開發推進半導體行業的解決方案，其次，開發以可持續創新為重點的方案。

該合作結合了ASML全產品組合，重點是開發高階節點，使用ASML系統，包括0.55 NA EUV、0.33 NA EUV、DUV浸入、YieldStar光學計量學以及HMI單光束和多光束技術。 這些工具將安裝在imec最先進的試點系列中，並納入歐盟和佛拉蒙政府資助的NanoIC試點系列中，為國際半導體生態系統提供最先進的2奈米以下研發基礎設施。 研發的重點領域還將包括矽光子學、記憶體和高階封裝，為未來不同市場中基於半導體的人工智慧應用提供全棧創新。

ASML總裁兼執行長Christophe Fouquet評論說：「該協議代表著ASML和imec之間長期合作的下一步。 代表雙方為半導體行業開發解決方案的共同雄心，並符合我們投資技術和創新的戰略，這將使整個社會受益。」

imec總裁兼執行長Luc Van den hove表示：「我們很高興繼續與ASML建立長期的獨特合作夥伴關係，為行業提供30多年來最先進的模式解決方案，「包括ASML的完整產品組合將使我們能夠擴大和進一步成熟我們的試點生產線的能力，為整個半導體生態系統提供最先進的研發，以應對人工智慧驅動的技術進步的挑戰。 由於imec非常注重可持續創新，因此將其明確納入我們的夥伴關係是一個很好的補充。」

ASML對夥伴關係的投資得到了晶片聯合企業和佛拉蒙政府官方（用於實現歐盟晶片法案NanoIC試點線）和荷蘭政府（作為歐洲共同利益的重要專案）提供的資金補助。