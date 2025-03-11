中科二期擴建球證補償協商爭議 中科聲明要興農負責

攸關台積電設廠的中科台中二期園區擴建案，最大地主興農高爾夫球場7日與會員協調球證補償問題破局，原訂20日宣布最終公告。本報日前獨家報導，興農認為收購球場是政府提起，興農和會員都非可歸責對象，在會員確實有損失下，應由政府補償會員球證的差額損失。中科管理局今嚴正聲明，興農球證問題屬私權契約，請興農公司依法負責，切勿推卸責任。

中科管理局聲明表示，中科二期土地取得作業均依法查估並辦理協議價購作業，與興農公司近一年9次協商取得共識，球證回收費用非屬用地取得補償項目，會員期待價格與興農公司回收價格之差價，明確同屬興農公司之義務，於法應由興農公司負責，政府無由代為負擔。請興農公司依法負責，信守承諾，切勿推卸責任，誤導社會視聽。

中科說，政府執行國家重大建設計畫辦理用地取得，必須依法行政，依照法令規定辦理，政府均保障民眾權益，該給的補償絕對不會少。但興農球場會員球證的補償，因費用由興農公司收取並與會員簽訂契約，在法律上屬興農公司與會員間之私權關係。中科向興農公司價購土地，是公司處分資產之行為，公司與會員間的債權債務關係不會因出售資產而消滅或移轉，故依法仍須由興農公司負責處理。

中科再次重申，擴建二期計畫去年4月展開用地取得作業以來，興農公司5月15日即繳交協議價購同意書，雙方合意價購。中科多次代替會員向興農公司爭取權益，要求興農公司須妥善處理會員球證議題。興農公司去年11月29日雙方協商會議中明確表示，球證補償是興農公司的責任，承諾興農公司會妥善處理，並請中科不要干涉。

中科尊重會員爭取權益表達意見之權利，並強烈要求興農公司履行承諾，妥善處理會員球證問題，雙方理性協商，尋求共識，以兼顧產業需求及會員權益，切勿為了球證處理而影響台灣的科技產業發展。

興農球場委任律師陳益軒回應說，興農從未承諾要負擔會員球證的損失差額，會員的損失補償，本就是政府的責任。中科的購地款裡沒有一分一毛是會員損失差額補償，應由政府負起責任。

他說，興農對於會員們的損失十分在意，也感同身受，但鑑於當初賣出擊球權的「保證金」就是14萬元，合約中並載明若回收也是以此價格。會員證中間的轉手價差並非落於興農，而且中科的價購球場費用中也無會員證賠償部分，因此興農無從負擔差價的賠償。他也以今年1月21日興農與中科的開會協議結論表示，興農依約成立會員證賠償的信託專戶，但指的是14萬元，並非其他差額補償。

陳益軒曾說，會員證是有價證券，轉手在國稅局有資料，若取球證其最近3年的成交價平均，每張會員證應在5、60萬元間。