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黃仁勳將於COMPUTEX發表主題演講 分享AI技術進展與突破

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
NVIDIA執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首場主題演講分享最新AI技術進展與突破。圖／貿協提供
NVIDIA執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首場主題演講分享最新AI技術進展與突破。圖／貿協提供

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會11日宣布NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳將於 COMPUTEX 2025 發表首場主題演講，分享 AI 與加速運算技術的最新進展與突破。

外貿協會表示，本次主題演講將於 5 月 19 日（星期一）臺灣時間上午 11 點在台北流行音樂中心舉行，並同步進行線上直播，可至COMPUTEX Keynote 網站觀賞回放。

身為 AI 領導者，NVIDIA 持續在加速運算、實體AI、代理AI及科學發現等領域突破創新的極限，將過去的不可能變成今日的真實。與會者將有機會深入了解 NVIDIA 如何以 AI 形塑未來，並與業界領袖交流，共同打造更美好的未來。

COMPUTEX 長期以來展現臺灣蓬勃發展的科技生態系，並已發展成為在全球擴展人工智慧所必需的尖端系統的關鍵平台。在本次展會上，眾多科技企業將展示採用 NVIDIA 技術的創新產品，攜手推動科技與 AI 生態系的快速成長。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，邀集近1,400家廠商、使用約4,800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。COMPUTEX 主題演講（Keynote）將於4月開放報名。

AI NVIDIA

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