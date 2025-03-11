群聯於Embedded World展出邊緣AI與嵌入式方案 展現技術實力

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）將在3月11日至13日參加於德國Embedded World 2025的台灣精品獎館區，展出產品包括獨家AI解決方案aiDAPTIV+、企業級超高容量PASCARI PCIe 5.0 128TB SSD，以及最新車用儲存技術MPT5 Automotive PCIe Gen4 SSD，展現群聯在嵌入式市場超過15年的技術實力。

群聯電子執行長潘健成表示，感謝台灣精品獎的邀請，讓我們有機會在Embedded World展出獲獎的群聯儲存方案，再隨著AI、物聯網（IoT）與邊緣運算的蓬勃發展，嵌入式系統與工業電腦也正加速進入高效能與高可靠性的時代。

潘健成指出，群聯耕耘嵌入式與工業市場超過15年的時間，打造出一系列專為嚴苛環境設計的儲存方案，能滿足智慧製造、車載電子、工業自動化與邊緣AI等應用需求，公司將持續推動技術發展，提供更高效、更安全的解決方案，並與全球夥伴攜手推動AI與嵌入式市場的數位轉型，打造更智慧、更永續的未來。

群聯電子共有三款系列產品於Embedded World的台灣精品獎館區亮相，首先是獨家專利AI方案 aiDAPTIV+，榮獲2025台灣精品銀質獎，aiDAPTIV+是一款專為企業、政府與學術機構打造的邊緣AI解決方案，解決資料安全、AI自主性與成本效益三大痛點。

其次是PASCARI PCIe 5.0 128TB SSD、全球首款企業級超高容量SSD，能支援PCIe 5.0與NVMe 2.0標準，提供超高128TB容量，滿足AI運算、資料中心與雲端服務的極端儲存需求，具備領先業界的高耐久度與低功耗設計，適用於大型企業與雲端應用。

最後則是MPT5 Automotive PCIe Gen4 SSD—專為車用市場打造的PCIe 4.0儲存方案，是群聯首款PCIe Gen4車用SSD，符合AEC-Q100 Grade 2/3標準，適用於自動駕駛、智慧座艙與車聯網應用（例如 Central Gateway, EDR, DSSAD等）。