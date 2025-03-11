黃仁勳將擔綱COMPUTEX 2025首場主題演講 分享AI與加速運算新進展
COMPUTEX主辦單位之一外貿協會於11日宣布，輝達創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。
外貿協會指出，上述主題演講將於5月19日台灣時間上午11點在台北流行音樂中心舉行，並同步進行線上直播。輝達身為AI領導者，持續在加速運算、實體AI、代理AI及科學發現等領域突破創新的極限，將過去的不可能變成今日的真實，與會者將有機會深入了解輝達如何以AI形塑未來。
COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，邀集近1,400家廠商、使用約4,800個攤位，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。
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