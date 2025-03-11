聖暉集團強攻海外市場 在手訂單逾380億元創新高

為滿足客戶多元市場的擴張需求，聖暉集團（5536）攜手子公司朋億*（6613）、銳澤（7703），以及轉投資合作夥伴組成聯合艦隊，全面深化大亞洲區專案服務實績，並積極拓展日本及東南亞新客戶合作，以挹注聖暉集團在手訂單再創歷史新高。今年，集團計畫正式進軍美洲市場，並同步評估歐洲據點的設立，以強化國際市場布局競爭力，進一步奠定中長期穩健成長的基礎。

隨著 AI 技術發展驅動半導體及高科技電子產業升級革新，並推動企業加大投資力道，再加上關稅議題加劇，進一步促使各產業供應鏈重塑，企業紛紛加快海外設廠腳步，朝向短鏈及區域在地化布局。

在多產業海外設廠需求旺盛的趨勢下，市場對一站式整合服務、在地專業服務團隊、工程施作彈性與品質、以及工期管理的要求日益提升。聖暉集團憑藉其完整的一站式專案服務能力，發揮垂直與水平整合綜效，並依託遍布多區的專業團隊與豐富實績，確立在海外擴廠市場的領先優勢。

聖暉集團指出，目前在建工程已高達 380 億以上，為因應客戶工程進度需求與減低通膨壓力影響，集團將持續擴增專業人力，優化專案管理機制，以縮短工程完工時間、提升訂單轉換率，並強化承接客戶急單的能力，進一步推動業務成長動能。

朋億受惠於中國大陸成熟製程產能持續擴充，以及國際晶圓與封測大廠加碼投資台灣與東南亞廠區，積極深化多區業務接單策略。 2024 年，朋億在台灣與中國大陸市場的營收比重分別達 29.84% 與 59.39%，其中東南亞市場展現強勁成長，該區域銷售創下歷史新高，帶動朋億連續四年繳出獲利新高表現。

朋億已完成馬來西亞子公司的設立，進一步強化當地業務拓展，同時整合集團資源，積極搶攻日本市場，進一步擴大業務接單規模。

此外，銳澤則對台灣晶圓代工大廠及外商記憶體、半導體設備大廠持續提高資本支出持樂觀看法。除了預計加大台灣市場布局，銳澤也積極擴充產能，進軍日本，評估美國及歐洲市場。

銳澤指出，2024年將被視為銳澤的海外布局元年，公司已相繼完成日本及新加坡子公司的設立，預計今年下半年起將陸續為營運帶來挹注。

同時，為滿足半導體相關產業客戶對美國與歐洲市場的在地服務需求，銳澤計畫今年擴增美國業務據點，以鞏固未來持續的成長動能。

展望 2025 年，聖暉集團將持續秉持「國際化、差異化、多角化」的競爭優勢，透過整合集團與合作夥伴的垂直與水平價值鏈，深化大亞洲區市場布局，並積極拓展不同市場。

未來將透過策略聯盟等合作模式，進一步擴大聖暉集團及其子公司朋億、銳澤的業務規模。同時，聖暉集團、朋億及銳澤將持續強化 ESG 永續發展，專注於工程技術優化與多元化服務，積極開發新一代工程與環保技術，並培養國際化專業人才與管理團隊，共同開創集團未來營運新里程碑。